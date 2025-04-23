Стоимость газа в Украине — в Нафтогазе сообщили, сколько будут платить потребители до мая 2026 года

Человек держит платежку за газ. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", входящая в состав группы "Нафтогаз", решила продлить действие тарифного плана "Фиксированный". Как и раньше, стоимость голубого топлива для бытовых потребителей останется на уровне 7,96 грн за кубометр. Такая цена будет сохраняться как минимум до 30 апреля 2026 года.

Об этом говорится в официальном заявлении компании.

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В Нафтогазе отмечают, что тариф зафиксирован для обеспечения стабильности и предсказуемости расходов для украинских семей. Сейчас компания обеспечивает поставки газа для более 12,5 миллиона домохозяйств.

Сохранение фиксированной цены стало возможным благодаря действующему мораторию на повышение тарифов на природный газ. В связи с этим в компании призывают потребителей своевременно рассчитываться за потребленное топливо, чтобы сохранить энергетическую устойчивость страны.

"Мы благодарны каждому клиенту, кто своевременно рассчитывается за потребленный газ. Это помогает обеспечивать энергетическую устойчивость страны в условиях постоянных вражеских атак на инфраструктуру", — говорится в сообщении.

Напомним, что еще в апреле 2024 года было принято решение продлить действие тарифа "Фиксированный" на год, которое впоследствии пролонгировали до конца октября 2025 года. Теперь же срок действия тарифа продлен еще на дольше.

Ранее мы писали, что после официального завершения отопительного периода, которое приходится на 30 апреля, украинцы и в дальнейшем будут оплачивать электроэнергию по текущему тарифу — 4,32 грн за кВт-ч. Кабинет Министров пока не рассматривает повышение тарифов в ближайшие месяцы.

Также мы рассказывали, что хотя стоимость газа оставалась стабильной в течение длительного времени, платежки за его потребление могут оказаться достаточно весомыми. Один из ведущих поставщиков газа в Украине, который обеспечивает услугами около 98% населения, предлагает своим клиентам приятный бонус — небольшую скидку.