Вартість кіловата влітку — що буде з тарифами на світло з 1 червня

Дівчина тримає комунальну платіжку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Після завершення опалювального сезону, яке офіційно відбудеться 30 квітня, українці продовжать сплачувати за електроенергію за чинним тарифом — 4,32 грн за кВт-год. Уряд наразі не планує змінювати вартість електроенергії у травні, червні та надалі.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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З огляду на досвід минулих років, багато українців хвилюються, чи не будуть підвищувати вартість електроенергії для побутових споживачів після опалювального сезону. При цьому влада наголошує, що найближчим часом вартість змінювати не планують.

"У нас немає в уряді дискусії щодо тарифів. Ми не розглядали можливість підняття тарифів найближчим часом", — запевнив прем'єр-міністр.

Однак українцям нагадують, що попри стабільність тарифу, ситуація в енергетичній сфері залишається складною.

Які зміни відбулись в енергосистемі України

Завдяки теплій та сонячній погоді зросло виробництво енергії сонячними електростанціями. Це частково підтримує енергосистему, однак не дозволяє повністю відмовитися від режиму економії.

У вечірні години, коли споживання електроенергії підвищується, сонячні станції вже не працюють. Через це виникає потреба використовувати інші джерела генерації, які працюють з обмеженнями внаслідок пошкоджень інфраструктури.

У зв’язку з цим енергетики рекомендують вмикати потужні електроприлади у денний час — з 10:00 до 18:00. Саме тоді сонячні електростанції виробляють найбільше електроенергії, частину якої доводиться обмежувати через недостатнє споживання.

Експерти наголошують, що надлишкову денну електроенергію важко експортувати, оскільки сусідні країни також мають значні потужності сонячної генерації. Тож споживачам радять використовувати електрику з розумом, що дозволить значно підвищити ефективність енергосистеми України.

Раніше ми писали, що за тарифом "Фіксований" газ для клієнтів Нафтогазу коштує 7,96 грн за кубометр. Проте споживачі можуть знизити витрати, виконавши певну умову.

Також ми розповідали, що з 1 травня тарифи на електроенергію та газ для українців не зміняться. Вартість 1 кВт-год електроенергії залишається 4,32 грн, а газ — 7,96 грн за кубометр.