Стоимость киловатта летом — что будет с тарифами на свет с 1 июня

Девушка держит коммунальную платежку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

После завершения отопительного сезона, которое официально состоится 30 апреля, украинцы продолжат платить за электроэнергию по действующему тарифу — 4,32 грн за кВт-ч. Правительство пока не планирует менять стоимость электроэнергии в мае, июне и в дальнейшем.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Учитывая опыт прошлых лет, многие украинцы волнуются, не будут ли повышать стоимость электроэнергии для бытовых потребителей после отопительного сезона. При этом власти подчеркивают, что в ближайшее время стоимость менять не планируют.

"У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время", — заверил премьер-министр.

Однако украинцам напоминают, что несмотря на стабильность тарифа, ситуация в энергетической сфере остается сложной.

Какие изменения произошли в энергосистеме Украины

Благодаря теплой и солнечной погоде возросло производство энергии солнечными электростанциями. Это частично поддерживает энергосистему, однако не позволяет полностью отказаться от режима экономии.

В вечерние часы, когда потребление электроэнергии повышается, солнечные станции уже не работают. Из-за этого возникает потребность использовать другие источники генерации, которые работают с ограничениями вследствие повреждений инфраструктуры.

В связи с этим энергетики рекомендуют включать мощные электроприборы в дневное время — с 10:00 до 18:00. Именно тогда солнечные электростанции производят больше всего электроэнергии, часть которой приходится ограничивать из-за недостаточного потребления.

Эксперты отмечают, что избыточную дневную электроэнергию трудно экспортировать, поскольку соседние страны также имеют значительные мощности солнечной генерации. Поэтому потребителям советуют использовать электричество с умом, что позволит значительно повысить эффективность энергосистемы Украины.

Ранее мы писали, что по тарифу "Фиксированный" газ для клиентов Нафтогаза стоит 7,96 грн за кубометр. Однако потребители могут снизить расходы, выполнив определенное условие.

Также мы рассказывали, что с 1 мая тарифы на электроэнергию и газ для украинцев не изменятся. Стоимость 1 кВт-ч электроэнергии остается 4,32 грн, а газ — 7,96 грн за кубометр.