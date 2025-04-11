Платіжки за газ — які споживачі платитимуть менше у квітні 2025

Гроші лежать на рахунках за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Попри те, що ціни на газ не змінювались давно, суми на рахунках за спожите блакитне паливо можуть бути доволі значними. Одна з головних газопостачальних компаній України, яка обслуговує 98% споживачів, надає своїм клієнтам приємний бонус у вигляді невеликої знижки.

Про те, хто та скільки може заощадити при оплаті рахунків за газ у квітні 2025 року, зазначається на сайті компанії "Нафтогаз".

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Згідно з тарифом "Фіксований", вартість газу для клієнтів Нафтогазу наразі становить 7,96 грн за кубометр. Однак споживачі можуть зменшити свої витрати, якщо виконають важливу умову. Хоча знижка не надто велика, вона може бути суттєвою для тих, у кого значні рахунки.

Споживачі, які встигнуть оплатити свої рахунки через онлайн-сервіси до 15 числа, отримають 1% знижки на наступний місяць. Тобто, якщо рахунок буде оплачений у квітні, знижка буде нарахована у травні.

Скриншот: Нафтогаз

Чи зросте вартість газу для українців у травні

Що стосується можливих змін у тарифах на газ, то до кінця квітня залишаються чинними річні тарифи, але є чутки, що з наступного місяця можливе подорожчання блакитного палива для населення. Однак офіційних підтверджень цих прогнозів наразі немає.

Мораторій на підвищення тарифів усе ще діє, тож ймовірно, річні тарифи можуть залишити на чинному рівні, що стало б уже четвертим продовженням від початку повномасштабної війни. Остаточне рішення щодо тарифів на наступний період слід очікувати наприкінці квітня.

Раніше ми писали, що завершення опалювального сезону передбачає перегляд списку отримувачів субсидій. Тим, хто отримує допомогу на комунальні послуги, варто перевірити, чи потрібно подавати нову заяву до Пенсійного фонду.

Також ми розповідали, що рекомендується зберігати платіжки за комунальні послуги протягом п’яти років. Це стосується документів, що підтверджують оплату за електрику, газ, воду та інші послуги, адже вони можуть знадобитись у разі спорів з постачальниками.