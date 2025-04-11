Платежки за газ - какие потребители будут платить меньше в апреле 2025 года

Деньги лежат на счетах за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Несмотря на то, что цены на газ не менялись давно, суммы на счетах за потребленное голубое топливо могут быть довольно значительными. Одна из главных газоснабжающих компаний Украины, которая обслуживает 98% потребителей, предоставляет своим клиентам приятный бонус в виде небольшой скидки.

О том, кто и сколько может сэкономить при оплате счетов за газ в апреле 2025 года, отмечается на сайте компании "Нафтогаз".

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Согласно тарифу "Фиксированный", стоимость газа для клиентов Нафтогаза сейчас составляет 7,96 грн за кубометр. Однако потребители могут уменьшить свои расходы, если выполнят важное условие. Хотя скидка не слишком большая, она может быть существенной для тех, у кого значительные счета.

Потребители, которые успеют оплатить свои счета через онлайн-сервисы до 15 числа, получат 1% скидки на следующий месяц. То есть, если счет будет оплачен в апреле, скидка будет начислена в мае.

Скриншот: Нафтогаз

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Что касается возможных изменений в тарифах на газ, то до конца апреля остаются в силе годовые тарифы, но есть слухи, что со следующего месяца возможно подорожание голубого топлива для населения. Однако официальных подтверждений этих прогнозов пока нет.

Мораторий на повышение тарифов все еще действует, поэтому вероятно, годовые тарифы могут оставить на действующем уровне, что стало бы уже четвертым продолжением с начала полномасштабной войны. Окончательное решение по тарифам на следующий период следует ожидать в конце апреля.

Ранее мы писали, что завершение отопительного сезона предусматривает пересмотр списка получателей субсидий. Тем, кто получает помощь на коммунальные услуги, стоит проверить, нужно ли подавать новое заявление в Пенсионный фонд.

Также мы рассказывали, что рекомендуется хранить платежки за коммунальные услуги в течение пяти лет. Это касается документов, подтверждающих оплату за электричество, газ, воду и другие услуги, ведь они могут понадобиться в случае споров с поставщиками.