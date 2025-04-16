Тарифи на газ та світло в травні — скільки коштуватиме кіловат та куб

Гроші біля комунальної платіжки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

З 1 травня тарифи на електроенергію та газ для українців залишаються такими ж, як і були. За кожну кіловат-годину електроенергії споживачі, як і раніше, платитимуть 4,32 грн.

Про те, якою буде вартість електроенергії з 1 травня, зазначається в постанові Кабінету Міністрів України.

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В постанові Уряду вартість електроенергії для побутових споживачів зафіксовано на рівні 4,32 грн до кінця квітня. Однак влада запевняє, що немає наміру підіймати тарифи найближчим часом. Отже, українці й надалі платитимуть за світло по 4,32 грн за кВт-год.

Однак є й зміни. З 1 травня скасовується пільговий тариф для споживачів з електроопаленням. Раніше для них діяла знижка — 2,64 грн за кВт-год у межах 2000 кВт-год на місяць. Тепер ця пільга скасовується, і діятиме звичайна ставка — 4,32 грн за кВт-год.

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Також без змін залишається і ціна на природний газ — 7,96 грн за кубометр. Постачання газу за цією ціною забезпечує компанія "Нафтогаз", яка обслуговує більшість побутових споживачів. Уряд продовжив дію фіксованого тарифу до 31 жовтня 2025 року.

На ринку газу зараз працюють 9 постачальників. П’ятеро з них пропонують як річні, так і помісячні тарифи. Ще чотири компанії — лише річні пропозиції. Ціни на річні тарифи коливаються від 7,79 до 9,99 грн за кубометр, а місячні можуть сягати навіть 20,99 грн.

Уряд також наголосив, що ціни на газ не зростатимуть щонайменше до завершення війни та ще протягом пів року після скасування воєнного стану.

Раніше ми писали, що хоча тариф на газ давно не змінювався, рахунки за його споживання можуть виявитися чималими. Один із найбільших постачальників, який обслуговує майже всіх українців, пропонує клієнтам невелику знижку.

Також ми розповідали, що чимало громадян, що виїхали за кордон, залишили оселі без нагляду — проте комунальні нарахування тривають. Повернувшись, вони можуть виявити великі борги, які накопичувались багато років.