Тарифы на газ и свет в мае — сколько будет стоить киловатт и куб

Деньги возле коммунальной платежки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

С 1 мая тарифы на электроэнергию и газ для украинцев остаются такими же, как и были. За каждый киловатт-час электроэнергии потребители, как и раньше, будут платить 4,32 грн.

О том, какой будет стоимость электроэнергии с 1 мая, отмечается в постановлении Кабинета Министров Украины.

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В постановлении правительства стоимость электроэнергии для бытовых потребителей зафиксирована на уровне 4,32 грн до конца апреля. Однако власти уверяют, что не намерены поднимать тарифы в ближайшее время. Поэтому, украинцы и в дальнейшем будут платить за свет по 4,32 грн за кВт-ч.

Однако есть и изменения. С 1 мая отменяется льготный тариф для потребителей с электроотоплением. Ранее для них действовала скидка — 2,64 грн за кВт-ч в пределах 2000 кВт-ч в месяц. Теперь эта льгота отменяется, и будет действовать обычная ставка — 4,32 грн за кВт-ч.

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Также без изменений остается и цена на природный газ — 7,96 грн за кубометр. Поставки газа по этой цене обеспечивает компания "Нафтогаз", которая обслуживает большинство бытовых потребителей. Правительство продлило действие фиксированного тарифа до 31 октября 2025 года.

На рынке газа сейчас работают 9 поставщиков. Пятеро из них предлагают как годовые, так и помесячные тарифы. Еще четыре компании — только годовые предложения. Цены на годовые тарифы колеблются от 7,79 до 9,99 грн за кубометр, а месячные могут достигать даже 20,99 грн.

Правительство также подчеркнуло, что цены на газ не будут расти как минимум до завершения войны и еще в течение полугода после отмены военного положения.

Ранее мы писали, что хотя тариф на газ давно не менялся, счета за его потребление могут оказаться немалыми. Один из крупнейших поставщиков, который обслуживает почти всех украинцев, предлагает клиентам небольшую скидку.

Также мы рассказывали, что многие граждане, выехавшие за границу, оставили дома без присмотра — однако коммунальные начисления продолжаются. Вернувшись, они могут обнаружить большие долги, которые накапливались много лет.