Газ, свет и вода — какими будут тарифы для украинцев с 1 мая

Деньги на платежке за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Оплата коммуналки — это обязательная часть ежемесячных расходов любой семьи. Хотя в Украине действует мораторий, который запрещает повышать стоимость услуг, в мае некоторые граждане все же почувствуют изменения.

О том, что будет с тарифами на коммунальные услуги с 1 мая, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Сколько будет стоить электроэнергия в мае

Правительство своим постановлением установило стоимость электроэнергии для бытовых потребителей на уровне 4,32 грн за кВт-ч. Этот тариф будет действовать и в мае. По словам представителей власти, пока повышать стоимость света не планируют. Таким образом, украинцы и в дальнейшем будут платить 4,32 грн за кВт-ч.

Однако с 1 мая стоимость света у некоторых граждан изменится. Для домохозяйств с электроотоплением отменяется сниженный тариф. Ранее они платили 2,64 грн за кВт-ч при потреблении до 2000 кВт-ч в месяц. Теперь льгота отменяется, и для них также будет действовать общий тариф — 4,32 грн за кВт-ч.

Что будет с тарифами на газ

Компания "Нафтогаз Украины", являющаяся частью группы "Нафтогаз", приняла решение продлить действие тарифного плана "Фиксированный". Цена газа для бытовых потребителей останется на уровне 7,96 грн за кубометр как минимум до конца апреля 2026 года.

Сейчас на газовом рынке действуют девять поставщиков. Пять из них предлагают как годовые, так и помесячные тарифные планы, тогда как остальные четыре — только годовые. Стоимость годовых тарифов колеблется в пределах 7,79-9,99 грн за кубометр, а месячные предложения могут достигать даже 20,99 грн.

Кроме того, правительство уверяет, что повышение стоимости газа не произойдет по крайней мере до завершения войны и в течение полугода после отмены военного положения.

Сколько украинцы будут платить за воду в мае

Что касается тарифов на воду, сейчас в Украине действует запрет на их повышение как на холодную, так и на горячую воду. Однако граждане переживают, не изменится ли ситуация в ближайшее время.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), рекомендовала водоканалам сохранять тарифы на довоенном уровне. Однако местные власти имеют право самостоятельно принимать решение об изменениях тарифов без согласования с НКРЭКУ.

Средняя стоимость кубометра холодной воды по стране составляет около 41 грн, однако в реальности цены значительно отличаются в зависимости от региона:

В Киеве тариф на воду для населения сохраняется на уровне мая 2024 года — 30,38 грн за кубометр. В Днепре придется заплатить дороже — 47,18 грн. Во Львове цена составляет 25,88 грн за куб. В Одессе — 29,3 грн за куб.

Самая дешевая вода сейчас в Харькове, где кубометр обойдется в 24,51 грн. Хотя процесс установления цен находится под контролем НКРЭКУ, конечные тарифы на водоснабжение и водоотвод устанавливаются отдельными водоканалами, из-за чего стоимость услуг отличается в разных регионах.

Ранее мы писали, что несмотря на рост коммунальных тарифов, в 2025 году некоторые семьи могут снизить расходы благодаря государственным льготам. Для получения помощи нужно соответствовать определенным критериям.

Также мы рассказывали, что часть украинцев, которые выехали за границу, оставили свое жилье пустым, но им продолжают начислять коммунальные платежи. Вернувшись, они могут обнаружить немалые долги и задуматься, законно ли такое начисление и должны ли они платить эти суммы.