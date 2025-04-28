Выплаты для украинцев в мае — как изменится размер субсидии и что будет с пенсиями

Женщина достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В мае в Украине официально начинается неотапливаемый сезон, а потому размер субсидий будет пересмотрен. Для большинства граждан перерасчет произойдет автоматически, но есть и те, кому нужно подать новое заявление в Пенсионный фонд. Кроме того, некоторые пенсионеры смогут получить дополнительные деньги в мае.

О том, что будет с пенсиями и субсидиями украинцев в мае 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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С мая 2025 года пенсионеры, которым исполняется 70, 75 или 80 лет, получат повышение выплат, при условии, что их пенсия не превышает 10 340,35 грн. Надбавка начисляется в следующих размерах:

Пенсионеры в возрасте от 70 до 75 лет — до 300 грн. Пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет — до 456 грн. Пенсионеры в возрасте 80 лет и более — до 570 грн.

Также в мае выплаты увеличатся для пенсионеров, которые имеют право на помощь от ВПП ООН. Программа продлена до конца мая 2025 года и охватывает Черниговскую, Днепропетровскую, Донецкую, Харьковскую, Херсонскую, Луганскую, Николаевскую, Запорожскую и Сумскую области. Помощь получат не только пенсионеры, но и люди с инвалидностью и дети с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию.

Стоит отметить, что получатели не должны получать другие виды помощи, в частности для ВПЛ или от других международных организаций. ВПП ООН доплачивает разницу между текущей пенсией и 3 250 грн. Например, если пенсия составляет 2 600 грн, человек получит 650 грн доплаты. Заявки подавать не нужно, выплаты осуществляются автоматически на банковские карты или через Укрпочту.

Как изменятся субсидии украинцев в мае

В Украине субсидии на жилищно-коммунальные услуги делятся на два сезона:

отопительный — с 1 октября по 30 апреля;

неотапливаемый — с 1 мая по 30 сентября.

С 1 мая 2025 года большинство граждан автоматически получат субсидии на неотапливаемый сезон. Однако в случае изменений в составе домохозяйства или аренды жилья нужно обращаться в Пенсионный фонд для переназначения помощи в течение 30 дней.

Если этого не сделать, субсидия может быть прекращена или начислена неправильно. Подать документы можно лично, через портал Дія, или через уполномоченных лиц органов местного самоуправления. Размер субсидии определяется индивидуально, в зависимости от дохода, количества зарегистрированных лиц и других факторов.

Ранее мы писали, что оплата коммунальных услуг — важная часть ежемесячного бюджета каждой семьи. Несмотря на действующий мораторий, который запрещает повышение тарифов, в мае некоторые украинцы все же почувствуют определенные изменения.

Также мы рассказывали, что в Украине существуют четко определенные правила налогообложения доходов, включая выплаты для пожилых людей. И хотя часто можно услышать, что пенсии не облагаются налогами, на самом деле ситуация значительно сложнее.