Деяким українцям держава заборгувала пенсійні виплати — хто може повернути гроші у 2025

Люди тримає гроші. Фото: УНІАН

Якщо протягом кількох років ви не отримували пенсійні виплати, держава передбачає можливість їх відновлення. Однак варто врахувати, що існують певні обмеження.

Про те, як українцям отримати невиплачену пенсію у 2025 році, пояснили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області.

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Українці, які тимчасово проживають за кордоном, можуть розраховувати на повернення невиплаченої пенсії за попередні роки, якщо виконують певні умови.

Відповідно до чинних норм, отримати компенсацію можна лише тоді, коли виплати не надходили з вини самого пенсіонера. Тому особи, які не отримували пенсію через перебування за межами країни, мають можливість поновити її, подавши відповідну заяву до Пенсійного фонду України.

Як виплачується заборгованість

В Пенсійному фонді попереджають, що повернути пенсійні виплати можна лише за останні три роки, рахуючи від дати звернення до ПФУ. Процедура повернення заборгованості передбачає:

Одноразову виплату частини суми, але не більше ніж за 12 місяців. Решта коштів виплачуватиметься щомісячно рівними частинами, сума яких не перевищує розмір однієї місячної пенсії.

Щоб отримати пенсію за минулі роки, потрібно мати право на виплати згідно з пенсійним законодавством України, звернутися до Пенсійного фонду із заявою та надати необхідний пакет документів, дотримуючись усіх передбачених вимог.

Раніше ми писали, що у травні 2025 року деякі пенсіонери ризикують втратити частину своїх виплат. Пенсійні нарахування за віком починаються з дня, наступного після досягнення відповідного віку. Однак, якщо вчасно не виконати певні обов'язкові дії, можна втратити частину належних коштів.

Також ми розповідали, що з травня в Україні офіційно стартує неопалювальний сезон, тому розмір субсидій буде переглянуто. Для більшості отримувачів перерахунок здійснять автоматично, але деяким громадянам доведеться подати нову заяву до Пенсійного фонду.