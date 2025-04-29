Некоторым украинцам государство задолжало пенсионные выплаты — кто может вернуть деньги в 2025

Люди держит деньги. Фото: УНИАН

Если в течение нескольких лет вы не получали пенсионные выплаты, государство предусматривает возможность их восстановления. Однако стоит учесть, что существуют определенные ограничения.

О том, как украинцам получить невыплаченную пенсию в 2025 году, объяснили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Реклама

Читайте также:

Кому государство будет возвращать деньги в 2025 году

Украинцы, которые временно проживают за границей, могут рассчитывать на возврат невыплаченной пенсии за предыдущие годы, если выполняют определенные условия.

Реклама

Согласно действующим нормам, получить компенсацию можно только тогда, когда выплаты не поступали по вине самого пенсионера. Поэтому лица, которые не получали пенсию из-за пребывания за пределами страны, имеют возможность восстановить ее, подав соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины.

Как выплачивается задолженность

В Пенсионном фонде предупреждают, что вернуть пенсионные выплаты можно только за последние три года, считая от даты обращения в ПФУ. Процедура возврата задолженности предусматривает:

Реклама

Единовременную выплату части суммы, но не более чем за 12 месяцев. Остальные средства будут выплачиваться ежемесячно равными частями, сумма которых не превышает размер одной месячной пенсии.

Чтобы получить пенсию за прошлые годы, нужно иметь право на выплаты согласно пенсионному законодательству Украины, обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и предоставить необходимый пакет документов, соблюдая все предусмотренные требования.

Ранее мы писали, что в мае 2025 года некоторые пенсионеры рискуют потерять часть своих выплат. Пенсионные начисления по возрасту начинаются со дня, следующего после достижения соответствующего возраста. Однако, если вовремя не выполнить определенные обязательные действия, можно потерять часть причитающихся средств.

Реклама

Также мы рассказывали, что с мая в Украине официально стартует неотапливаемый сезон, поэтому размер субсидий будет пересмотрен. Для большинства получателей перерасчет осуществят автоматически, но некоторым гражданам придется подать новое заявление в Пенсионный фонд.

Реклама