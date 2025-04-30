Выплаты раненым - возможны ли повторные выплаты при повторном лечении

Раненый военный в госпитале. Фото: "АрміяInform"

Если военнослужащий ВСУ после ранения был вынужден вернуться в больницу на повторный курс лечения, он имеет право на дополнительное вознаграждение. Но нужно доказать, что это лечение тоже связано с ранением.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Выплаты возможны, но есть условие

К юристам обратился военнослужащий, который поинтересовался, имеет ли право раненый военный получить дополнительную помощь, если он был вынужден прибегнуть к повторному лечению.

"Да, Ваш собрат имеет право получить вышеупомянутое вознаграждение, но при этом очень важно, чтобы лечение было связано именно с полученным ранее ранением", — подчеркнул в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Сколько времени сохраняется денежное обеспечение

Юрист объяснил, как происходит начисление средств для раненого военнослужащего.

"В случае ранения за военнослужащим сохраняется выплата денежного обеспечения по последней занимаемой должности на все время лечения. Сейчас оно может длиться не более 12 месяцев подряд", — отметил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, какими в мае будут выплаты для военнослужащих, которые ведут боевые действия на фронте.

Добавим, мы сообщали о том, как начисляют военнослужащим пособие по инвалидности.