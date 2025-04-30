Виплати пораненим - чи можливі повторні виплати під час повторного лікування

Поранений військовий у госпіталі. Фото: "АрміяInform"

Якщо військовослужбовець ЗСУ після поранення був змушений повернутися у лікарню на повторний курс лікування, він має право на додаткову винагороду. Але потрібно довести, що це лікування теж пов’язане із пораненням.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся військовослужбовець, який поцікавився, чи має право поранений військовий отримати додаткову допомогу, якщо він був змушений вдатися до повторного лікування.

"Так, Ваш побратим має право отримати вищезгадану винагороду, але при тому дуже важливо, аби лікування було пов'язане саме із отриманим раніше пораненням", — підкреслив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Скільки часу зберігається грошове забезпечення

Юрист пояснив, як відбувається нарахування коштів для пораненого військовослужбовця.

"У разі поранення за військовослужбовцем зберігається виплата грошового забезпечення за останньою займаною посадою на весь час лікування. Наразі воно може тривати не більш ніж 12 місяців поспіль", — зазначив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими у травні будуть виплати для військовослужбовців, які ведуть бойові дії на фронті.

Додамо, ми повідомляли про те, як нараховують військовослужбовцям допомогу по інвалідності.