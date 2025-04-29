Виплати в ЗСУ у бойових підрозділах травень 2025 - розмір

Гроші для військовослужбовців. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Місячна зарплата для військовослужбовців, які ведуть бойові дії безперервно протягом 30 днів, у кілька разів відрізняється від стандартного грошового забезпечення у ЗСУ. Так, звичайний стрілець отримає у таких умовах виплату розміром 120 тисяч гривень.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Виплати за місяць боїв

Грошове забезпечення у Збройних силах України різко зростає для тих військовослужбовців, які безперервно беруть участь у бойових діях.

Так, для рядового стрільця, за умови безперервної участі у бойових діях протягом 30 днів, місячна зарплата буде становити 120 900 гривень.

Зарплата командирів бойових підрозділів

Відповідно зростає і зарплата для інших військовослужбовців із таких підрозділів.

Так, командир відділення за місяць, у якому він 30 днів бере безпосередню участь у бойових діях, отримує за цей місяць 123 022 грн.

Зарплата головного сержанта роти становить 126 491 грн.

А командир батальйону отримає 136 037 грн за місяць безперервних бойових дій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є виплати для військових у небойових підрозділах.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки платять військовослужбовцям ЗМУ за виконання бойових чи спеціальних завдань.