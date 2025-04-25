Виплати в ЗСУ - розмір виплат у небойових військових частинах

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Зарплати військовослужбовців Збройних сил України відрізняються залежно від того, чи ведуть ці військові бойові дії та виконують бойові / спеціальні завдання. Найменшою є зарплата стрільця небойового підрозділу – трохи більше 20 тисяч гривень на місяць.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України залежить від того, які завдання вони виконують і чи є включеними до складу військових угруповань.

Найнижчими є зарплати у тих військових, чиї підрозділи не беруть участі у бойових діях та не виконують бойові чи спеціальні завдання.

Стрілець у таких підрозділах отримує 20 586 гривень на місяць.

Скільки отримують командири небойових підрозділів

Зарплати на інших посадах у таких підрозділах дещо вищі, але не набагато.

Так, командир відділення у такому підрозділі отримує 22 677 гривень на місяць.

Зарплата головного сержанта роти становить 26 094 гривень. А командир такого батальйону отримує на місяць 35 496 гривень.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, з яких частин складається грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

Додамо, ми повідомляли про те, які зарплати отримають у травні ті військові, які перебувають у розпорядженні.