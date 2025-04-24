Фінансування військових ЗСУ - всі частини

Грошове забезпечення в ЗСУ — три частини
Грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України складається з трьох частин. Це основні та додаткові виплати, а також одноразові допомоги та винагороди.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Коли починають нараховуватися виплати військовому
Військовослужбовці Збройних сил України мають право на повноцінне грошове забезпечення.
Це забезпечення нараховується військовому з першого ж дня перебування його на військовій службі.
Три частини грошового забезпечення в ЗСУ
Грошове забезпечення українського військового складається з трьох основних частин.
По-перше, з основних виплат. Це:
- посадовий оклад;
- оклад за військовим званням;
- надбавка за вислугу років.
По-друге, це додаткові виплати, зокрема:
- підвищення посадового окладу;
- різноманітні надбавки, доплати винагороди постійного характеру;
- премії.
Третя частина — це одноразові виплати, тобто допомоги та винагороди, які виплачуються не постійно, а за певних конкретних обставин.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, які виплати отримають у травні військовослужбовці, що перебувають у розпорядженні.
Додамо, ми повідомляли про те, як отримати виплату розміром 1 млн грн чинним добровольцям віком до 25 років.
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