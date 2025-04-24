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Грошове забезпечення в ЗСУ — три частини

24 квітня 2025 07:01
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Фінансування військових ЗСУ - всі частини
Українські військовослужбовці. Фото: Генштаб ЗСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України складається з трьох частин. Це основні та додаткові виплати, а також одноразові допомоги та винагороди.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Військовослужбовці Збройних сил України мають право на повноцінне грошове забезпечення.

Це забезпечення нараховується військовому з першого ж дня перебування його на військовій службі.

Три частини грошового забезпечення в ЗСУ

Грошове забезпечення українського військового складається з трьох основних частин.

По-перше, з основних виплат. Це:

  • посадовий оклад;
  • оклад за військовим званням;
  • надбавка за вислугу років.

По-друге, це додаткові виплати, зокрема:

  • підвищення посадового окладу;
  • різноманітні надбавки, доплати винагороди постійного характеру;
  • премії.

Третя частина — це одноразові виплати, тобто допомоги та винагороди, які виплачуються не постійно, а за певних конкретних обставин.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які виплати отримають у травні військовослужбовці, що перебувають у розпорядженні.

Додамо, ми повідомляли про те, як отримати виплату розміром 1 млн грн чинним добровольцям віком до 25 років.

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