Фінансування військових ЗСУ - всі частини

Українські військовослужбовці. Фото: Генштаб ЗСУ

Грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України складається з трьох частин. Це основні та додаткові виплати, а також одноразові допомоги та винагороди.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Військовослужбовці Збройних сил України мають право на повноцінне грошове забезпечення.

Це забезпечення нараховується військовому з першого ж дня перебування його на військовій службі.

Три частини грошового забезпечення в ЗСУ

Грошове забезпечення українського військового складається з трьох основних частин.

По-перше, з основних виплат. Це:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років.

По-друге, це додаткові виплати, зокрема:

підвищення посадового окладу;

різноманітні надбавки, доплати винагороди постійного характеру;

премії.

Третя частина — це одноразові виплати, тобто допомоги та винагороди, які виплачуються не постійно, а за певних конкретних обставин.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які виплати отримають у травні військовослужбовці, що перебувають у розпорядженні.

Додамо, ми повідомляли про те, як отримати виплату розміром 1 млн грн чинним добровольцям віком до 25 років.