Финансирование военных ВСУ — все части

Украинские военнослужащие. Фото: Генштаб ВСУ

Денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных сил Украины состоит из трех частей. Это основные и дополнительные выплаты, а также единовременные пособия и вознаграждения.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на полноценное денежное обеспечение.

Это обеспечение начисляется военному с первого же дня пребывания его на военной службе.

Три части денежного обеспечения в ВСУ

Денежное обеспечение украинского военного состоит из трех основных частей.

Во-первых, из основных выплат. Это:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет.

Во-вторых, это дополнительные выплаты, в частности:

повышение должностного оклада;

разнообразные надбавки, доплаты вознаграждения постоянного характера;

премии.

Третья часть — это одноразовые выплаты, то есть пособия и вознаграждения, которые выплачиваются не постоянно, а при определенных конкретных обстоятельствах.

Напомним, мы ранее писали о том, какие выплаты получат в мае военнослужащие, находящиеся в распоряжении.

Добавим, мы сообщали о том, как получить выплату в размере 1 млн грн действующим добровольцам в возрасте до 25 лет.