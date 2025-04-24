Финансирование военных ВСУ — все части

Денежное обеспечение в ВСУ — три части
Денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных сил Украины состоит из трех частей. Это основные и дополнительные выплаты, а также единовременные пособия и вознаграждения.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Когда начинают начисляться выплаты военному
Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на полноценное денежное обеспечение.
Это обеспечение начисляется военному с первого же дня пребывания его на военной службе.
Три части денежного обеспечения в ВСУ
Денежное обеспечение украинского военного состоит из трех основных частей.
Во-первых, из основных выплат. Это:
- должностной оклад;
- оклад по воинскому званию;
- надбавка за выслугу лет.
Во-вторых, это дополнительные выплаты, в частности:
- повышение должностного оклада;
- разнообразные надбавки, доплаты вознаграждения постоянного характера;
- премии.
Третья часть — это одноразовые выплаты, то есть пособия и вознаграждения, которые выплачиваются не постоянно, а при определенных конкретных обстоятельствах.
Напомним, мы ранее писали о том, какие выплаты получат в мае военнослужащие, находящиеся в распоряжении.
Добавим, мы сообщали о том, как получить выплату в размере 1 млн грн действующим добровольцам в возрасте до 25 лет.
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