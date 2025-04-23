Виплати у ЗСУ – як отримати 1 млн грн добровольцям, які вже у війську

Гроші в кишені військового. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Військовослужбовці до 25 років, які раніше приєдналися до Збройних сил України, можуть претендувати на мотиваційну виплату в 1 млн гривень, як і учасники програми від Міноборони "Контракт 18-24". Для цього необхідно зібрати пакет документів.

Алгоритм отримання 1 млн гривень чинними військовослужбовцями пояснила адвокатка Аліна Редько.

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Головна проблема тут, за словами адвокатки, полягає у тому, що Міністерство оборони України неправомірно визначило: право на виплату мають лише ті військовослужбовці, яким станом на 13 лютого 2025 року не виповнилося 25 років. Водночас відповідна постанова Кабінету міністрів цього не містить.

Тож особа, яка приєдналася до Сил оборони у віці до 25 років, хоч зараз вона вже старша, має право на виплату 1 млн гривень, якщо підпадає під інші критерії, як от безпосередня участь у військових діях упродовж 6 місяців та відсутність фактів притягнення до кримінальної, адміністративної або дисциплінарної відповідальності.

Які документи потрібні, щоб отримати 1 млн гривень

Для оформлення виплат необхідно зібрати документи, що підтверджують факт несення служби та участь в бойових діях:

послужна картка;

бойовий наказ (розпорядження);

журнал бойових дій (вахтовий, навігаційно-вахтовий, навігаційний) або журнал ведення оперативної обстановки, або ж бойове донесення;

рапорт (донесення) командира підрозділу (групи), корабля (судна), катера про участь військовослужбовця у бойових в районах ведення воєнних (бойових) дій;

витяг з послужних списків, копій обліково-послужних карток, довідок про проходження військової служби;

довідка про безпосередню участь у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій, відсутність (наявність) випадків притягнення до відповідальності та інших особливих обставин (за спеціальною формою).

Крім того, залежно від конкретної ситуації, можуть знадобитися довідки про обставини травми чи перебування в полоні.

Подання рапорту військовослужбовцем для отримання виплат не є необхідним, уточнила Аліна Редько. Алгоритм отримання коштів наступний:

військова частина складає списки осіб на винагороду та розраховує потребу в коштах;

військова частина має звернутись до інших військових частин, якщо у захисників було переміщення, для отримання необхідних документів;

виплати здійснюються на підставі наказу командира військової частини.

Адвокатка також наголосила, що строки отримання виплат чинними військовослужбовцями наразі не визначені.

Раніше ми розповідали, що проєкт "Контракт 18-24" від Міноборони України — це добровільна ініціатива для молоді відповідного віку, яка готова приєднатися або вже приєдналася до Сил оборони. Однак скористатися можливостями проєкту зможуть не усі.

Також дізнавайтеся, чи можуть отримати 1 млн гривень військовослужбовці, які були звільнені умовно-достроково.