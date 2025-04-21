Винагорода 1 млн гривень — чи отримають військові, які були звільнені умовно-достроково

Гроші в кишені військового. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Нещодавно в Україні впровадили ініціативу, що передбачає виплату одного мільйона гривень для захисників віком від 18 до 25 років, які були прийняті або призвані на військову службу, починаючи від 24 лютого 2022 року. У зв'язку з цими змінами виникло питання, чи розповсюджуються вони на військовослужбовців, які раніше відбували покарання.

Адвокат Роман Лихачов пояснив, чи можуть отримати 1 млн гривень військовослужбовці, які були звільнені умовно-достроково.

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Згідно з постановою Кабміну "Про реалізацію експериментального проєкту щодо підвищення мотивації до проходження окремими категоріями громадян України військової служби у Збройних Силах під час воєнного стану" від 11 лютого 2025 року №153, право на виплату мають військовослужбовці (від 18 до 24 років) рядового, сержантського і старшинського складу, які:

були прийняті або призвані на військову службу під час воєнного стану, починаючи з 24 лютого 2022 року;

брали безпосередню участь у бойових діях протягом не менше шести місяців;

продовжували проходити військову службу станом на 13 лютого 2025 року.

Вищевказана постанова Кабміну також передбачає обмеження щодо мотиваційної виплати в 1 млн гривень. Вони застосовуються до військовослужбовців, які два або більше разів притягалися до кримінальної відповідальності, адміністративної відповідальності за військові правопорушення чи дисциплінарної відповідальності за порушення військової дисципліни.

Тобто, факт умовно-дострокового звільнення від відбування покарання не є підставою для відмови у виплаті захисникам 1 млн гривень, наголосив адвокат.

Відповідно, військовослужбовці, які були умовно-достроково звільнені від відбування покарання, проходять військову службу у відповідних спеціалізованих підрозділах військових частин та брали безпосередню участь у бойових діях, мають право на отримання 1 млн гривень.

Особливості нарахування винагороди

Українцям, які уклали "Контракт 18-24" після набрання чинності постанови Кабміну №153, 1 млн гривень виплачуватимуть поетапно:

200 тис. грн — одразу після підписання контракту;

300 тис. грн — протягом п'яти робочих днів після проходження базової підготовки;

500 тис. грн — після закінчення строку дії однорічного контракту і видання наказу про виключення зі списків особового складу.

Військовослужбовцям від 18 до 24 років, які несли службу до впровадження цієї ініціативи, винагорода виплачується один раз за весь період проходження військової служби та не підлягає поділу на частини.

Раніше ми пояснювали, кому недоступна пропозиція "Контракт 18-24" та хто з чинних військовослужбовців не отримає мільйон гривень.

Також дізнавайтеся, скільки добровольців підписали "Контракт 18-24".