Вознаграждение 1 млн гривен — получат ли военные, которые были освобождены условно-досрочно

Деньги в кармане военного. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Недавно в Украине внедрили инициативу, предусматривающую выплату одного миллиона гривен для защитников в возрасте от 18 до 25 лет, которые были приняты или призваны на военную службу, начиная с 24 февраля 2022 года. В связи с этими изменениями возник вопрос, распространяются ли они на военнослужащих, которые ранее отбывали наказание.

Адвокат Роман Лихачев объяснил, могут ли получить 1 млн гривен военнослужащие, которые были освобождены условно-досрочно.

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Согласно постановлению Кабмина "О реализации экспериментального проекта по повышению мотивации к прохождению отдельными категориями граждан Украины военной службы в Вооруженных Силах во время военного положения" от 11 февраля 2025 года №153, право на выплату имеют военнослужащие (от 18 до 24 лет) рядового, сержантского и старшинского состава, которые:

были приняты или призваны на военную службу во время военного положения, начиная с 24 февраля 2022 года;

принимали непосредственное участие в боевых действиях в течение не менее шести месяцев;

продолжали проходить военную службу по состоянию на 13 февраля 2025 года.

Вышеуказанное постановление Кабмина также предусматривает ограничения по мотивационной выплате в 1 млн гривен. Они применяются к военнослужащим, которые два или более раз привлекались к уголовной ответственности, административной ответственности за военные правонарушения или дисциплинарной ответственности за нарушение воинской дисциплины.

То есть, факт условно-досрочного освобождения от отбывания наказания не является основанием для отказа в выплате защитникам 1 млн гривен, подчеркнул адвокат.

Соответственно, военнослужащие, которые были условно-досрочно освобождены от отбывания наказания, проходят военную службу в соответствующих специализированных подразделениях воинских частей и принимали непосредственное участие в боевых действиях, имеют право на получение 1 млн гривен.

Особенности начисления вознаграждения

Украинцам, которые заключили "Контракт 18-24" после вступления в силу постановления Кабмина №153, 1 млн гривен будут выплачивать поэтапно:

200 тыс. грн — сразу после подписания контракта;

300 тыс. грн — в течение пяти рабочих дней после прохождения базовой подготовки;

500 тыс. грн — после окончания срока действия однолетнего контракта и издания приказа об исключении из списков личного состава.

Военнослужащим от 18 до 24 лет, которые несли службу до внедрения этой инициативы, вознаграждение выплачивается один раз за весь период прохождения военной службы и не подлежит разделению на части.

Ранее мы объясняли, кому недоступно предложение "Контракт 18-24", и кто из действующих военнослужащих не получит миллион гривен.

Также узнавайте, сколько добровольцев подписали "Контракт 18-24".