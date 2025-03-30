Усі юні добровольці мають отримати мільйон гривень, — заява Білецького

Командувач 3-ї ОШБр Андрій Білецький. Фото: pravda.com.ua

Добровольці віком від 18 до 24 років, які служать за контрактом, мають право на низку пільг і виплату мільйона гривень. Така ініціатива є правильною, однак і ті юнаки, які стали захист Батьківщини ще до впровадження урядової програми, також мають отримати такі бонуси.

Про це в інтерв'ю Армія.TV у суботу, 30 березня, заявив командувач 3-ї ОШБр Андрій Білецький.

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За словами військового, негатив викликає лише те, що хтось почав служити у 2022 році, пройшов всю війну, вижив, але не має таких привілеїв, як 20-річний, який вирішив долучитися до лав захисників України зараз. Щоправда, за його словами, вже готують вирівнювання виплат.

Ініціативу щодо матеріального забезпечення молоді військовий вважає правильною.

"Це прекрасно. Ця людина витратить ці гроші в Україні, вони заллються назад в українську економіку. Немає в цьому проблем. Тільки треба вирівняти тих, хто пішов раніше. Тоді це буде абсолютна правильна, справедлива історія", — підсумував командир 3-ї ОШБр.

Нагадаємо, у вересні в Україні запровадять обов'язкову базову військову підготовку для студентів-чоловіків. Щоправда, деякі категорії громадян зможуть її не проходити.

Також ми повідомляли, що програму контрактів для молоді віком 18–24 років розширять. Буде більше бригад, які прийматимуть юних добровольців.