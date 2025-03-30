Все юные добровольцы должны получить миллион гривен, — заявление Билецкого

Командующий 3-й ОШБр Андрей Билецкий. Фото: pravda.com.ua

Добровольцы в возрасте от 18 до 24 лет, которые служат по контракту, имеют право на ряд льгот и выплату миллиона гривен. Такая инициатива является правильной, однако и те юноши, которые стали на защиту Родины еще до внедрения правительственной программы, также должны получить такие бонусы.

Об этом в интервью Армия.TV в субботу, 30 марта, заявил командующий 3-й ОШБр Андрей Билецкий.

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По словам военного, негатив вызывает лишь то, что кто-то начал служить в 2022 году, прошел всю войну, выжил, но не имеет таких привилегий, как 20-летний, который решил присоединиться к рядам защитников Украины сейчас. Правда, по его словам уже готовят выравнивание выплат.

Инициативу по материальному обеспечению молодежи военный считает правильной.

"Это прекрасно. Этот человек потратит эти деньги в Украине, они зальются обратно в украинскую экономику. Нет в этом проблем. Только надо выровнять тех, кто ушел раньше. Тогда это будет абсолютная правильная, справедливая история", — подытожил командир 3-й ОШБр.

Напомним, в сентябре в Украине введут обязательную базовую военную подготовку для студентов-мужчин. Правда, некоторые категории граждан смогут ее не проходить.

Также мы сообщали, что программу контрактов для молодежи в возрасте 18-24 лет расширят. Будет больше бригад, которые будут принимать юных добровольцев.