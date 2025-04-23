Выплаты в ВСУ — как получить 1 млн грн добровольцам, которые уже в армии

Деньги в кармане военного. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Военнослужащие до 25 лет, которые ранее присоединились к Вооруженным силам Украины, могут претендовать на мотивационную выплату в 1 млн гривен, как и участники программы от Минобороны "Контракт 18-24". Для этого необходимо собрать пакет документов.

Алгоритм получения 1 млн гривен действующими военнослужащими объяснила адвокат Алина Редько.

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Главная проблема здесь, по словам адвоката, заключается в том, что Министерство обороны Украины неправомерно определило: право на выплату имеют только те военнослужащие, которым по состоянию на 13 февраля 2025 года не исполнилось 25 лет. В то же время соответствующее постановление Кабинета министров этого не содержит.

Поэтому лицо, которое присоединилось к Силам обороны в возрасте до 25 лет, хотя сейчас оно уже старше, имеет право на выплату 1 млн гривен, если подпадает под другие критерии, такие как непосредственное участие в военных действиях в течение 6 месяцев и отсутствие фактов привлечения к уголовной, административной или дисциплинарной ответственности.

Какие документы нужны, чтобы получить 1 млн гривен

Для оформления выплат необходимо собрать документы, подтверждающие факт несения службы и участие в боевых действиях:

послужная карточка;

боевой приказ (распоряжение);

журнал боевых действий (вахтенный, навигационно-вахтенный, навигационный) или журнал ведения оперативной обстановки, или же боевое донесение;

рапорт (донесение) командира подразделения (группы), корабля (судна), катера об участии военнослужащего в боевых в районах ведения военных (боевых) действий;

выписка из послужных списков, копий учетно-послужных карточек, справок о прохождении военной службы;

справка о непосредственном участии в боевых действиях в районах ведения военных (боевых) действий, отсутствие (наличие) случаев привлечения к ответственности и других особых обстоятельств (по специальной форме).

Кроме того, в зависимости от конкретной ситуации, могут понадобиться справки об обстоятельствах травмы или пребывания в плену.

Подача рапорта военнослужащим для получения выплат не является необходимым, уточнила Алина Редько. Алгоритм получения средств следующий:

военная часть составляет списки лиц на вознаграждение и рассчитывает потребность в средствах;

военная часть должна обратиться в другие воинские части, если у защитников было перемещение, для получения необходимых документов;

выплаты осуществляются на основании приказа командира воинской части.

Адвокат также отметила, что сроки получения выплат действующими военнослужащими пока не определены.

Ранее мы рассказывали, что проект "Контракт 18-24" от Минобороны Украины — это добровольная инициатива для молодежи соответствующего возраста, которая готова присоединиться или уже присоединилась к Силам обороны. Однако воспользоваться возможностями проекта смогут не все.

Также узнавайте, могут ли получить 1 млн гривен военнослужащие, которые были освобождены условно-досрочно.