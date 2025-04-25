Выплаты в ВСУ — размер выплат в небоевых воинских частях

Выплаты военным в небоевых подразделениях — размер
Зарплаты военнослужащих Вооруженных сил Украины отличаются в зависимости от того, ведут ли эти военные боевые действия и выполняют ли боевые/специальные задачи. Наименьшей является зарплата стрелка небоевого подразделения — чуть больше 20 тысяч гривен в месяц.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Зарплаты в ВСУ
Денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных сил Украины зависит от того, какие задачи они выполняют и включены ли в состав военных группировок.
Самыми низкими являются зарплаты у тех военных, чьи подразделения не участвуют в боевых действиях и не выполняют боевые или специальные задачи.
Стрелок в таких подразделениях получает 20 586 гривен в месяц.
Сколько получают командиры небоевых подразделений
Зарплаты на других должностях в таких подразделениях несколько выше, но не намного.
Так, командир отделения в таком подразделении получает 22 677 гривен в месяц.
Зарплата главного сержанта роты составляет 26 094 гривен. А командир такого батальона получает в месяц 35 496 гривен.
Напомним, мы ранее писали о том, из каких частей состоит денежное обеспечение военнослужащих ВСУ.
Добавим, мы сообщали о том, какие зарплаты получат в мае те военные, которые находятся в распоряжении.
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