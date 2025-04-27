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Зарплати в ЗСУ — скільки платять за виконання бойових завдань

27 квітня 2025 06:04
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Виплати у ЗСУ - скільки отримують військові за виконання бойових завдань
Український військовослужбовець. Фото: Генштаб ЗСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ, які виконують бойові чи спеціальні завдання, є значно більшим, порівняно із не бойовими військовими частинами. Зарплати у таких підрозділах починаються з 50 тисяч гривень на місяць.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України напряму залежить від залученості їх до процесу захисту незалежності й територіальної цілісності держави.

Порівняно із військовими, які служать у небойових підрозділах, зарплати у тих військовослужбовців, які виконують бойові чи спеціальні завдання, є значно вищими.

Так, простий стрілець уже отримує на місяць 50 586 гривень.

Рівень зарплат у підрозділах

На інших посадах зарплати у підрозділах, які виконують бойові (спеціальні) завдання, є іще вищими.

Зокрема, місячне грошове забезпечення становить:

  • командир відділення — 52 677 грн;
  • головний сержант роти — 56 094 грн;
  • командир батальйону — 65 496 грн.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є виплати для військовослужбовців, що служать у небойових підрозділах.

Додамо, ми повідомляли про те, з яких трьох частин складається грошове забезпечення у Збройних силах України.

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