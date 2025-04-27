Виплати у ЗСУ - скільки отримують військові за виконання бойових завдань

Зарплати в ЗСУ — скільки платять за виконання бойових завдань
Грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ, які виконують бойові чи спеціальні завдання, є значно більшим, порівняно із не бойовими військовими частинами. Зарплати у таких підрозділах починаються з 50 тисяч гривень на місяць.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Виплати за бойові завдання
Грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України напряму залежить від залученості їх до процесу захисту незалежності й територіальної цілісності держави.
Порівняно із військовими, які служать у небойових підрозділах, зарплати у тих військовослужбовців, які виконують бойові чи спеціальні завдання, є значно вищими.
Так, простий стрілець уже отримує на місяць 50 586 гривень.
Рівень зарплат у підрозділах
На інших посадах зарплати у підрозділах, які виконують бойові (спеціальні) завдання, є іще вищими.
Зокрема, місячне грошове забезпечення становить:
- командир відділення — 52 677 грн;
- головний сержант роти — 56 094 грн;
- командир батальйону — 65 496 грн.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є виплати для військовослужбовців, що служать у небойових підрозділах.
Додамо, ми повідомляли про те, з яких трьох частин складається грошове забезпечення у Збройних силах України.
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