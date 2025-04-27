Выплаты в ВСУ - сколько получают военные за выполнение боевых задач

Зарплаты в ВСУ — сколько платят за выполнение боевых задач
Денежное обеспечение военнослужащих ВСУ, которые выполняют боевые или специальные задачи, значительно больше, по сравнению с не боевыми воинскими частями. Зарплаты в таких подразделениях начинаются с 50 тысяч гривен в месяц.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Выплаты за боевые задачи
Денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных сил Украины напрямую зависит от вовлеченности их в процесс защиты независимости и территориальной целостности государства.
По сравнению с военными, которые служат в небоевых подразделениях, зарплаты у тех военнослужащих, которые выполняют боевые или специальные задачи, значительно выше.
Так, простой стрелок уже получает в месяц 50 586 гривен.
Уровень зарплат в подразделениях
На других должностях зарплаты в подразделениях, выполняющих боевые (специальные) задачи, еще выше.
В частности, месячное денежное обеспечение составляет:
- командир отделения — 52 677 грн;
- главный сержант роты — 56 094 грн;
- командир батальона — 65 496 грн.
Напомним, мы ранее писали о том, каковы выплаты для военнослужащих, служащих в небоевых подразделениях.
Добавим, мы сообщали о том, из каких трех частей состоит денежное обеспечение в Вооруженных силах Украины.
Читайте Новини.LIVE!