Выплаты в ВСУ - сколько получают военные за выполнение боевых задач

Украинский военнослужащий. Фото: Генштаб ВСУ

Денежное обеспечение военнослужащих ВСУ, которые выполняют боевые или специальные задачи, значительно больше, по сравнению с не боевыми воинскими частями. Зарплаты в таких подразделениях начинаются с 50 тысяч гривен в месяц.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Выплаты за боевые задачи

Денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных сил Украины напрямую зависит от вовлеченности их в процесс защиты независимости и территориальной целостности государства.

По сравнению с военными, которые служат в небоевых подразделениях, зарплаты у тех военнослужащих, которые выполняют боевые или специальные задачи, значительно выше.

Так, простой стрелок уже получает в месяц 50 586 гривен.

Уровень зарплат в подразделениях

На других должностях зарплаты в подразделениях, выполняющих боевые (специальные) задачи, еще выше.

В частности, месячное денежное обеспечение составляет:

командир отделения — 52 677 грн;

главный сержант роты — 56 094 грн;

командир батальона — 65 496 грн.

Напомним, мы ранее писали о том, каковы выплаты для военнослужащих, служащих в небоевых подразделениях.

Добавим, мы сообщали о том, из каких трех частей состоит денежное обеспечение в Вооруженных силах Украины.