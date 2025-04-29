Выплаты в ВСУ в боевых подразделениях май 2025 - размер

Деньги для военнослужащих. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Месячная зарплата для военнослужащих, которые ведут боевые действия непрерывно в течение 30 дней, в несколько раз отличается от стандартного денежного обеспечения в ВСУ. Так, обычный стрелок получит в таких условиях выплату в размере 120 тысяч гривен.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Выплаты за месяц боев

Денежное обеспечение в Вооруженных силах Украины резко возрастает для тех военнослужащих, которые непрерывно участвуют в боевых действиях.

Так, для рядового стрелка, при условии непрерывного участия в боевых действиях в течение 30 дней, месячная зарплата будет составлять 120 900 гривен.

Зарплата командиров боевых подразделений

Соответственно растет и зарплата для других военнослужащих из таких подразделений.

Так, командир отделения за месяц, в котором он 30 дней принимает непосредственное участие в боевых действиях, получает за этот месяц 123 022 грн.

Зарплата главного сержанта роты составляет 126 491 грн.

А командир батальона получит 136 037 грн за месяц непрерывных боевых действий.

Напомним, мы ранее писали о том, каковы выплаты для военных в небоевых подразделениях.

Добавим, мы сообщали о том, сколько платят военнослужащим ВМУ за выполнение боевых или специальных задач.