Допомога по інвалідності військовим — скільки нараховують у 2025 році

Гроші в кишені військовослужбовця. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Військовослужбовцям, які отримали поранення, що призвело до інвалідності, при виконанні обов'язків військової служби, зокрема під час захисту Батьківщини, держава гарантує одноразову грошову допомогу (ОГД). Виплата може здійснюватися як під час проходження військової служби, так і після звільнення.

Новини.LIVE розповідають, як нараховується одноразова грошова допомога по інвалідності та в якому розмірі.

Реклама

Читайте також:

У яких випадках нараховують ОГД по інвалідності

Згідно з пунктом 2 статті 16 Закону України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців", право на отримання одноразової грошової допомоги мають чинні військові та особи, звільнені зі служби, у разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності, спричиненої пораненням, травмою, контузією, каліцтвом або захворюванням, що виникли під час виконання обов’язків військової служби або у процесі її проходження.

Який розмір ОГД по інвалідності для військовослужбовців

Розмір такої виплати залежить від групи інвалідності та прожиткового мінімуму, визначеного на перше січня року, в якому особі встановлено інвалідність. У 2025 році прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3 028 гривень. Отже, розмір одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності, що пов’язана з проходженням військової служби, наразі становить:

I група інвалідності — 400-кратний прожитковий мінімум — 1 211 200 грн;

II група інвалідності — 300-кратний — 908 400 грн;

III група інвалідності — 250 кратний — 757 000 грн.

Право на отримання одноразової грошової допомоги виникає з дати, зазначеної в довідці медико-соціальної експертної комісії, а у разі повторного огляду та зміни групи інвалідності — з дати, зазначеної в довідці МСЕК про первинне встановлення інвалідності.

У яких випадках ОГД не виплатять

Виплата грошової допомоги не здійснюється, якщо поранення або захворювання, які призвели до інвалідності, є наслідком того, що військовослужбовець:

вчинив злочин чи адміністративне правопорушення;

вчинив відповідні дії у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння;

навмисно спричинив собі тілесне ушкодження чи іншу шкоду своєму здоров'ю або спробу самогубства (крім випадків доведення до самогубства, якщо цей факт встановлено судом);

подав свідомо неправдиві відомості для призначення одноразової грошової допомоги.

Як оформити одноразову грошову допомогу

Для отримання ОГД чинному військовослужбовцю необхідно звернутися до військової частини. Якщо захисник звільнився зі ЗСУ, йому слід подати заяву до районного ТЦК та СП. Особи, які звільнилися з інших військових формувань, звертаються безпосередньо за місцем служби. Це може бути:

Нацгвардія;

СБУ;

Служба зовнішньої розвідки;

Головне управління розвідки Міноборони;

Державна прикордонна служба;

Держспецзв'язок;

Державна спеціальна служба транспорту та ін.

Звернутися за призначенням допомоги можна не пізніше ніж через 3 роки після отримання довідки МСЕК про встановлення відсотка втрати працездатності або інвалідності.

До військової частини, ТЦК та СП або іншого військового формування треба подати такі документи:

заяву встановленого зразка та дозвіл на обробку персональних даних (заповнюється за місцем подання документів);

копії паспорта та довідки про номер платника податку (ідентифікаційний номер), номер банківського рахунку;

копію довідки про обставини поранення, виданої командиром військової частини;

копії медичних документів (з лікувального закладу), постанови військово-лікарської комісії (ВЛК) про причинний зв’язок поранення (травми, контузії, каліцтва або захворювання);

копію довідки медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення відсотка втрати працездатності або інвалідності;

витяг з наказу командира військової частини про виключення зі списків у зв’язку зі звільненням (для звільнених з військової служби).

Військова частина (для звільнених — ТЦК та СП) приймає документи засвідчує їх копії та разом з висновком щодо можливості призначення одноразової грошової допомоги надсилає до відповідного структурного підрозділу.

Далі документи передають на розгляд профільної комісії для прийняття рішення про призначення одноразової грошової допомоги. Це рішення доводять до військової частини (або ТЦК та СП), яка після надходження коштів перераховує їх заявнику.

Раніше ми писали, скільки виплачують військовослужбовцям, які проходять лікування за кордоном.

Також ми розповідали, на які виплати мають право захисники, які були поранені під час виконання бойового завдання.