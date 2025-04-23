Бойові виплати в Україні — перелік документів

Евакуація пораненого військового. Фото: "РБК-Україна"

Військовослужбовці Збройних сил України, які були поранені під час виконання бойового завдання, мають право на отримання бойових виплат. Для цього потрібно отримати довідку форми 5 про обставини поранення.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Військовослужбовці, які були поранені під час виконання бойових чи спеціальних завдань, мають право на отримання додаткових, бойових виплат.

Для цього їм потрібно надати відповідні документи.

Це, перш за все, довідка про обставини поранення (форма 5).

Видається ця довідка у військовій частині, де служив до поранення військовослужбовець.

Що має бути вказане у документі форми 5

У Міноборони пояснили, які дані мають бути вказані у документі форми 5.

"У довідці має бути зазначено, що поранення сталося під час виконання обов’язків із захисту Батьківщини, а також що військовослужбовець був у засобах захисту, не вчиняв правопорушень і не перебував під впливом алкоголю чи наркотиків", — йдеться у поясненні військового відомства.

У Міністерстві оборони наголосили, що без цих даних виплати можуть не нарахувати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто з військовослужбовців може отримати у квітні по 50 тисяч гривень.

Додамо, ми повідомляли про те, хто із українських військових отримає у травні доплату розміром у 20 окладів.