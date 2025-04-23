Боевые выплаты в Украине — перечень документов

Эвакуация раненого военного. Фото: "РБК-Україна"

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые были ранены во время выполнения боевого задания, имеют право на получение боевых выплат. Для этого нужно получить справку формы 5 об обстоятельствах ранения.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Военнослужащие, которые были ранены во время выполнения боевых или специальных задач, имеют право на получение дополнительных, боевых выплат.

Для этого им нужно предоставить соответствующие документы.

Это, прежде всего, справка об обстоятельствах ранения (форма 5).

Выдается эта справка в воинской части, где служил до ранения военнослужащий.

Что должно быть указано в документе формы 5

В Минобороны объяснили, какие данные должны быть указаны в документе формы 5.

"В справке должно быть указано, что ранение произошло при исполнении обязанностей по защите Родины, а также что военнослужащий был в средствах защиты, не совершал правонарушений и не находился под воздействием алкоголя или наркотиков", — говорится в объяснении военного ведомства.

В Министерстве обороны отметили, что без этих данных выплаты могут не начислить.

Напомним, ранее мы писали о том, кто из военнослужащих может получить в апреле по 50 тысяч гривен.

Добавим, мы сообщали о том, кто из украинских военных получит в мае доплату размером в 20 окладов.