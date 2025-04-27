Скільки платять військовим, які після поранення лікуються за кордоном

Військові на лікуванні в Німеччині. Фото: Tagesschau

Бійці, які після поранення лікуються за кордоном, можуть отримувати такі ж виплати, як і ті, хто проходить лікування в Україні. Щоправда, є певні нюанси.

Про це йдеться в матеріалі АрміяInform.

Реклама

Читайте також:

Виплати пораненим бійцям за кордоном

Військовослужбовці, які перебувають у лікувальних закладах або у відпустці з метою вирішення проблем зі здоров'ям, мають отримувати грошове забезпечення впродовж усього періоду лікування, однак не довше, ніж рік поспіль. Тих, хто лікується за кордоном, це стосується теж.

Обов'язковою вимогою є проходження огляду ВЛК після перших чотирьох місяців лікування, адже виплати в подальшому нараховують лише в разі висновку лікарів про потребу у тривалому лікуванні та наказу командира військової частини щодо дозволу бійцю продовжити перебування в лікарняних закладах.

Пройти ВЛК ті, хто перебувають не в Україні, можуть дистанційно: на підставі оригіналів медичних і військово-облікових документів або їх засвідчених копій.

Крім основних виплат, військовослужбовці, які зазнали поранень, захищаючи Батьківщини, мають право на так звані бойові виплати.

"Виплата здійснюється в розмірі ста тисяч гривень у розрахунку на місяць пропорційно часу перебування на лікуванні", — зазначається в матеріалі.

Підставою для отримання додаткової виплати є довідка про обставини травми: форма 5. Військова частина має надати цей документ і зазначити в ньому, що поранення пов'язане із захистом Батьківщини. Якщо такого формувалювання в довідці не буде, гроші бійцю можуть не нарахувати. Також право на сто тисяч гривень додаткових виплат мають військові, які за медичними показниками отриманого раніше поранення проходять стаціонарне лікування повторно.

Нагадаємо, військовослужбовці ЗСУ, які виконують бойові або спеціальні завдання, отримують зарплати від 50 тисяч гривень. Ще більшим грошове забезпечення в командирів відділення та батальйону та сержантів роти.

Також ми повідомляли, хто з військових отримує найменші зарплати. Стрільцю в небойовому підрозділі платять лише близько 20,5 тисячі гривень.