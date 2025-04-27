Сколько платят военным, которые после ранения лечатся за границей

Военные на лечении в Германии. Фото: Tagesschau

Бойцы, которые после ранения лечатся за рубежом, могут получать такие же выплаты, как и те, кто проходит лечение в Украине. Правда, есть определенные нюансы.

Об этом говорится в материале АрміяInform.

Реклама

Читайте также:

Выплаты раненым бойцам за рубежом

Военнослужащие, которые находятся в лечебных учреждениях или в отпуске с целью решения проблем со здоровьем, должны получать денежное обеспечение в течение всего периода лечения, однако не дольше, чем год подряд. Тех, кто лечится за границей, это касается тоже.

Обязательным требованием является прохождение осмотра ВВК после первых четырех месяцев лечения, ведь выплаты в дальнейшем начисляют только в случае заключения врачей о необходимости в длительном лечении и приказа командира воинской части о разрешении бойцу продолжить пребывание в больничных учреждениях.

Пройти ВВК те, кто находятся не в Украине, могут дистанционно: на основании оригиналов медицинских и военно-учетных документов или их заверенных копий.

Кроме основных выплат, военнослужащие, которые получили ранения, защищая Родину, имеют право на так называемые боевые выплаты.

"Выплата осуществляется в размере ста тысяч гривен в расчете на месяц пропорционально времени пребывания на лечении", — отмечается в материале.

Основанием для получения дополнительной выплаты является справка об обстоятельствах травмы: форма 5. Воинская часть должна предоставить этот документ и отметить в нем, что ранение связано с защитой Родины. Если такой формулировки в справке не будет, деньги бойцу могут не начислить. Также право на сто тысяч гривен дополнительных выплат имеют военные, которые по медицинским показаниям полученного ранее ранения проходят стационарное лечение повторно.

Напомним, военнослужащие ВСУ, которые выполняют боевые или специальные задачи, получают зарплаты от 50 тысяч гривен. Еще большим является денежное обеспечение у командиров отделения и батальона и сержантов роты.

Также мы сообщали, кто из военных получает самые маленькие зарплаты. Стрелку в небоевом подразделении платят только около 20,5 тысячи гривен.