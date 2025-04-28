Помощь по инвалидности военным — сколько начисляют в 2025 году

Деньги в кармане военнослужащего. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Военнослужащим, которые получили ранения, что привело к инвалидности, при исполнении обязанностей военной службы, в частности во время защиты Родины, государство гарантирует единовременное денежное пособие (ЕДП). Выплата может осуществляться как во время прохождения военной службы, так и после увольнения.

Новини.LIVE рассказывают, как начисляется единовременное денежное пособие по инвалидности и в каком размере.

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Согласно пункту 2 статьи 16 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих", право на получение единовременного денежного пособия имеют действующие военные и лица, уволенные со службы, в случае установления инвалидности или частичной утраты трудоспособности, вызванной ранением, травмой, контузией, увечьем или заболеванием, возникшими при исполнении обязанностей военной службы или в процессе ее прохождения.

Какой размер ЕДП по инвалидности для военнослужащих

Размер такой выплаты зависит от группы инвалидности и прожиточного минимума, определенного на первое января года, в котором лицу установлена инвалидность. В 2025 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3 028 гривен. Следовательно, размер единовременного денежного пособия в случае установления инвалидности, связанной с прохождением военной службы, сейчас составляет:

I группа инвалидности — 400-кратный прожиточный минимум — 1 211 200 грн;

II группа инвалидности — 300-кратный — 908 400 грн;

III группа инвалидности — 250-кратный — 757 000 грн.

Право на получение единовременной денежной помощи возникает с даты, указанной в справке медико-социальной экспертной комиссии, а в случае повторного осмотра и изменения группы инвалидности — с даты, указанной в справке МСЭК о первичном установлении инвалидности.

В каких случаях ЕДП не выплатят

Выплата денежной помощи не осуществляется, если ранение или заболевание, которые привели к инвалидности, является следствием того, что военнослужащий:

совершил преступление или административное правонарушение;

совершил соответствующие действия в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

намеренно причинил себе телесное повреждение или иной вред своему здоровью или попытку самоубийства (кроме случаев доведения до самоубийства, если этот факт установлен судом);

подал заведомо ложные сведения для назначения единовременной денежной помощи.

Как оформить единовременную денежную помощь

Для получения ЕДП действующему военнослужащему необходимо обратиться в воинскую часть. Если защитник уволился из ВСУ, ему следует подать заявление в районный ТЦК и СП. Лица, которые уволились из других военных формирований, обращаются непосредственно по месту службы. Это может быть:

Нацгвардия;

СБУ;

Служба внешней разведки;

Главное управление разведки Минобороны;

Государственная пограничная служба;

Госспецсвязь;

Государственная специальная служба транспорта и др.

Обратиться за назначением пособия можно не позднее чем через 3 года после получения справки МСЭК об установлении процента утраты трудоспособности или инвалидности.

В воинскую часть, ТЦК и СП или другое военное формирование надо подать следующие документы:

заявление установленного образца и разрешение на обработку персональных данных (заполняется по месту подачи документов);

копии паспорта и справки о номере налогоплательщика (идентификационный номер), номер банковского счета;

копию справки об обстоятельствах ранения, выданной командиром воинской части;

копии медицинских документов (из лечебного учреждения), постановления военно-врачебной комиссии (ВВК) о причинной связи ранения (травмы, контузии, увечья или заболевания);

копию справки медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) об установлении процента утраты трудоспособности или инвалидности;

выписку из приказа командира воинской части об исключении из списков в связи с увольнением (для уволенных с военной службы).

Воинская часть (для уволенных — ТЦК и СП) принимает документы, заверяет их копии и вместе с заключением о возможности назначения единовременной денежной помощи направляет в соответствующее структурное подразделение.

Далее документы передают на рассмотрение профильной комиссии для принятия решения о назначении единовременной денежной помощи. Это решение доводят до воинской части (или ТЦК и СП), которая после поступления средств перечисляет их заявителю.

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