Таку ціну на яйця чекали всі українці — що відбувається в АТБ (фото)

Яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Українські супермаркети регулярно переписують ціни на яйця. Через підвищений попит ближче до Великодня вартість продукту може різко зрости. Ми моніторимо показники в різних магазинах, аби знаходити для споживачів найбільш вигідні пропозиції. В АТБ якраз знизили ціну на нефасовані курячі яйця.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з вартістю поштучних яєць в АТБ.

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Ціни на яйця в АТБ

Згідно з даними Мінфіну, середня вартість упаковки яєць станом на 8 квітня перебуває на рівні 73 грн. У деяких супермаркетах продають нефасований товар, і завдяки відсутності картону можна заощадити кошти. Різниця між десятком невелика, але на збережені кошти вдасться придбати ще кілька яєць.

Довгий час в АТБ віддавали яйця першої категорії поштучно за 5,79 грн. Але у вівторок, 8 квітня, відвідувачі можуть заплатити на 30 копійок менше — лише 5,49 грн/шт. Виходить, за десяток доведеться віддати 54,90 грн.

Для порівняння, найдешевша упаковка обійдеться у 67,50 грн (зі знижкою — 63,40 грн). Економія завдяки нефасованому продукту становить 12,60 грн, що еквівалентно вартості ще двох курячих яєчок.

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Що буде з цінами на яйця

За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука в ефірі Новини.LIVE, напередодні Великодня (20 квітня) товар традиційно подорожчає, оскільки збільшиться попит. Але з приходом травня вартість повернеться до попереднього рівня і може навіть знизитися на 20-30%.

"В березні було холодно, тож затрати на електроенергію та опалення збільшилися. Плюс зросла цінова позиція на корми. Коли буде пік активного споживання на Великдень, вартість підніметься на 10%. Але ближче до травневих днів побачимо здешевлення, можливо, на 20-30% від ціни, яку маємо сьогодні", — констатував експерт.

Не виключено, що через місяць українці спостерігатимуть на полицях супермаркетів ціну 50-60 грн за упаковку яєць першої категорії. В цьому допоможе поява на ринку фермерського продукту: обсяги поставок у магазини збільшаться, що задовольнятиме попит споживачів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, м'ясо в Україні недешеве через наслідки повномасштабної війни. Втрата великої кількості поголів'я свиней призвела до дорожчання продукту в супермаркетах. Експерти вважають, що до червня ціни на м’ясо будуть планомірно зростати.

Також ми писали, що в Сільпо встановили великі знижки на затребувані продукти харчування. Українці можуть придбати на 40-60% дешевше солодощі, каву, сосиски, макарони, вершки та інші товари. Але не варто баритися, оскільки акції короткотривалі.