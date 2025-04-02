Ціни в супермаркетах після Великодня — чи подешевшають продукти в Україні

Овочі в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Важливим фактором дорожчання товарів і послуг в Україні є темпи інфляції. Також на вартість деякої продукції впливає сезонний фактор, збільшення попиту через великі свята тощо. Постає питання, чи зміняться ціни у бік зменшення після Великодня, тобто наприкінці квітня 2025 року.

Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі Новини.LIVE.

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Що буде з цінами після Великодня

За підсумками першого кварталу 2025 року інфляція пришвидшилася до понад 13%. Цей показник прямо впливає на формування споживчих цін. Також не варто забувати про сезонний чинник: овочі традиційно дорожчають взимку, коли ринок переповнюється імпортованою продукцією. Схожа ситуація з яйцями, бо в холодну пору кури несуться менш активно.

"Після Великодня ми побачило більше пропозицій по ряду овочів, тому що українські теплиці презентують свій урожай. У травні — на початку червня з’являться перші овочі, вирощені під відкритим ґрунтом, що посилить конкуренцію з імпортом і дорогими овочами на складах", — зауважив експерт.

Яйця протягом зими планомірно дорожчали, оскільки зросли витрати підприємств на електроенергію та отеплення, комбікорм тощо. Перед Великоднем продукт подорожчає ще на 10%, враховуючи посилений попит споживачів. Але з наближенням травня українці побачать на цінниках мінус 20-30%.

Згідно з даними Мінфіну, станом на 2 квітня середня вартість десятка яєць першої категорії перебуває на рівні 72-75 грн. Виходить, у травні ціна може впасти до 50-60 грн. Це залежатиме від кількості пропозицій на ринку, а обсяги поставок збільшаться завдяки домашнім господарствам.

Чого чекати від цін до кінця 2025 року

В листопаді-жовтні 2024 року українці були змушені купувати яйця майже по 100 грн/десяток. Постає питання, чи не повториться ситуація цьогоріч. На думку Дениса Марчук, на ціноутворення впливають різні фактори, особливо в умовах повномасштабної війни. Тож такі довгострокові прогнози не бувають максимально точними.

"Та сама логістика, яка через вторгнення Росії фактично подвоїла затрати. Все буде залежати від нового врожаю, наскільки будуть сприятливі дні, коли фермери збиратимуть зернові. Минулого року через посуху ми втратили багато зернової продукції, в тому числі кукурудзу, яка використовується в комбікормах", — додав спікер.

Іншими словами, погодні умови та недостатній урожай здатні сильно вдарити по вартості продуктів. Хліб протягом 2024 року подорожчав на 20%. Не виключено, що цьогоріч динаміка буде аналогічною, і ближче до грудня українці матимуть плюс 10 грн в середньому до нинішньої ціни на хліб.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, вартість курячих яєць не радує українців. Супермаркети іноді встановлюють знижки на продукт, але вони не дозволяють постійно економити. В АТБ і Варусі можна придбати поштучний товар, який трохи дешевший, ніж фасовані яйця в упаковці.

Також ми писали, що в Чорному морі виловлюють багато видів риби, зокрема кефаль, зеленушку, камбалу, ставриду, атерину та ін. Ми дізналися, за скільки продають 1 кілограм чорноморської риби в різних супермаркетах України.