Ціни на яйця б’ють по гаманцю — що відбулося з вартістю в АТБ, Варусі та Форі (фото)

Курячі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Швидкі темпи інфляції в Україні призвели до дорожчання багатьох продуктів. У супермаркетах більше не знайти бюджетні яйця, бо товар значно виріс у ціні. Ми регулярно моніторимо показники вартості, аби відслідковувати динаміку та інформувати про вигідні акційні пропозиції.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на яйця в АТБ, Варусі, Форі та інших супермаркетах України.

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Скільки коштують яйця в АТБ і Варусі

Згідно з даними Мінфіну, середня вартість упаковки яєць першої категорії перебуває на рівні 72-75 грн. Але в АТБ найдешевша фасована позиція в асортименті — 67,50 грн. Водночас купівля яєць поштучно дозволяє економити — за одну штуку потрібно заплатити 5,79 грн. Різниця становить майже 10 грн.

Вартість курячих яєць в АТБ. Фото: Новини.LIVE

На офіційному сайті Варусу йдеться, що яйця вищої категорій можна придбати за 6,49 грн/шт, тобто десяток коштує менше, ніж бюджетна упаковка С1 з АТБ. За продукт другої категорії доведеться віддати 4,89 грн/шт., а фасований десяток обійдеться в 62,20 грн. Різниця становить 13,30 грн, що дозволить додатково придбати три яйця.

Ціни на курячі яйця у Варусі. Фото: скриншот

Ціни на яйця в Новусі та Форі

Відвідавши офіційний сайт Новусу, можна дізнатися, скільки коштує нефасований товар першої категорії. Ціна аналогічна з АТБ — 5,79 грн/шт. А за цілу упаковку відвідувачам супермаркету доведеться віддати 70,89 грн, отже економія менша. Хоча можна обрати крафтові яйця за 67,79 грн.

У Форі встановили вартість курячих яєць першої категорії на рівні 5,69 грн/шт. Упакований продукт коштує 67,50 грн, тож різниця на десятку становить 10,6 грн. Цього вистачить на купівлю ще двох яєць додатково.

Нагадаємо, ціни на продукти в Сільпо знизили вдвічі. Деякі товари продавали в супермаркеті на 50% дешевше, що дозволяло відвідувачам економити. Акція поширилася на солодощі, напої, сири, молоко тощо.

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