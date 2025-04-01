Продукти в Сільпо віддають на 53% дешевше — що відбувається з цінами

Супермаркет Сільпо. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Супермаркети часто оновлюють цінники на затребувані товари, аби приваблювати покупців. Так можна отримувати найдешевші продукти та економити гроші для майбутнього шопінгу. В Сільпо пропонують споживачам безліч позицій в асортименті зі знижкою до 50%. Деякі товари віддають буквально за пів ціни.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що можна придбати у Сільпо на 50% дешевше.

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Великі знижки в Сільпо

Всі мережі супермаркетів регулярно встановлюють знижки, аби стимулювати продажі. Знижена ціна не завжди означає низьку якість, малий попит чи закінчення терміну придатності. Просто фінансова вигода приваблює відвідувачів і дозволяє закладам звільнити місце для нових товарів, підвищити оборотність тощо.

Станом на 1 квітня в Сільпо діють знижки до 50% на широкий асортимент продуктів. Українцям доступні дешеві ковбасні вироби, солодощі, напої, крупи, снеки, молоко, сири. Список не вичерпний, його можна продовжувати далі. Знижена ціна активна для таких товарів:

майонез оригінальний 73% — 69,99 грн 149 грн (-53%);

пиво світле — 34,99 грн замість 70,99 грн (-51%);

печиво з какао та начинкою — 59,99 грн замість 114 грн (-47%);

картопля фрі — 79,90 грн замість 149 грн (-46%);

молоко згущене 8,5% — 54,99 грн замість 99 грн (-44%);

шоколад молочний пористий з кокосом — 59,99 грн замість 97,49 грн (-38%);

віскі 40% — 849 грн замість 1 349 грн (-37%);

кетчуп томатний — 149 грн замість 229 грн (-35%);

сир сулугуні 45% — 60,99 грн замість 89,49 грн (-32%);

сметана 20% — 54,90 грн замість 77,99 грн (-30%).

Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот

Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот

Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот

Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот 1 / 4

Ситуація з цінами не сильно радуватиме українців у 2025 році. Нещодавно президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби. Це означає, що пачка сигарет подорожчає щонайменше на 21 грн. І з кожним роком вартість буде збільшуватися.

Так само очікуються цінові зміни на курячі яйця у квітні. Напередодні Великодня попит активізується, що вплине на показники у супермаркетах. За словами керівника Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, продукт стане дорожчим на 10-20% і коштуватиме орієнтовно 80-82 грн/десяток.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям варто готуватися до чергової хвилі дорожчання продуктів. Перед Великоднем підвищується попит на деякі товари, зокрема курячі яйця. Сподіватися на падіння цін у квітні не варто, оскільки інфляційні темпи не сповільнилися.

Також ми писали, що в Чорному морі ловлять різні види риб, наприклад, кефаль, камбалу, ставриду, карася, зеленушку, атерину та ін. Ми дізналися, скільки коштує 1 кілограм чорноморської риби в українських супермаркетах.