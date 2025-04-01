Продукты в Сильпо отдают на 53% дешевле — что происходит с ценами

Цены на продукты в Сильпо "обвалились" — что стоит на 50% дешевле
Супермаркеты часто обновляют ценники на востребованные товары, чтобы привлекать покупателей. Так можно получать самые дешевые продукты и экономить деньги для будущего шопинга. В Сильпо предлагают потребителям множество позиций в ассортименте со скидкой до 50%. Некоторые товары отдают буквально за полцены.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, что можно приобрести в Сильпо на 50% дешевле.
Большие скидки в Сильпо
Все сети супермаркетов регулярно устанавливают скидки, чтобы стимулировать продажи. Сниженная цена не всегда означает низкое качество, малый спрос или окончание срока годности. Просто финансовая выгода привлекает посетителей и позволяет заведениям освободить место для новых товаров, повысить оборачиваемость и тому подобное.
По состоянию на 1 апреля в Сильпо действуют скидки до 50% на широкий ассортимент продуктов. Украинцам доступны дешевые колбасные изделия, сладости, напитки, крупы, снеки, молоко, сыры. Список не исчерпывающий, его можно продолжать дальше. Сниженная цена активна для таких товаров:
- майонез оригинальный 73% — 69,99 грн 149 грн (-53%);
- пиво светлое — 34,99 грн вместо 70,99 грн (-51%);
- печенье с какао и начинкой — 59,99 грн вместо 114 грн (-47%);
- картофель фри — 79,90 грн вместо 149 грн (-46%);
- молоко сгущенное 8,5% — 54,99 грн вместо 99 грн (-44%);
- шоколад молочный пористый с кокосом — 59,99 грн вместо 97,49 грн (-38%);
- виски 40% — 849 грн вместо 1 349 грн (-37%);
- кетчуп томатный — 149 грн вместо 229 грн (-35%);
- сыр сулугуни 45% — 60,99 грн вместо 89,49 грн (-32%);
- сметана 20% — 54,90 грн вместо 77,99 грн (-30%).
-
Скидки на продукты в Сильпо. Фото: скриншот
-
Скидки на продукты в Сильпо. Фото: скриншот
-
Скидки на продукты в Сильпо. Фото: скриншот
-
Скидки на продукты в Сильпо. Фото: скриншот
Ситуация с ценами не сильно будет радовать украинцев в 2025 году. Недавно президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении акциза на табачные изделия. Это означает, что пачка сигарет подорожает минимум на 21 грн. И с каждым годом стоимость будет увеличиваться.
Плюс ожидаются ценовые изменения на куриные яйца в апреле. Накануне Пасхи спрос активизируется, что повлияет на показатели в супермаркетах. По словам руководителя Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, продукт станет дороже на 10-20% и будет стоить ориентировочно 80-82 грн/десяток.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, украинцам стоит готовиться к очередной волне подорожания продуктов. Перед Пасхой повышается спрос на некоторые товары, в частности куриные яйца. Надеяться на падение цен в апреле не стоит, поскольку инфляционные темпы не замедлились.
Также мы писали, что в Черном море ловят разные виды рыб, например, кефаль, камбалу, ставриду, карася, зеленушку, атерину и др. Мы узнали, сколько стоит 1 килограмм черноморской рыбы в украинских супермаркетах.
Читайте Новини.LIVE!