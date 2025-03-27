Супермаркети оголосили нові ціни на продукти — що відбувається в АТБ, Сільпо і Варусі

Товари в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Щоб економити на споживчих товарах, необхідно слідкувати за знижками в супермаркетах. Ціни на продукти збільшуються через темпи інфляції, але популярні мережі регулярно оновлюють акційний асортимент, забезпечуючи покупців вигідними пропозиціями.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де українцям шукати знижені ціни на затребувані продукти.

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Великі знижки в Сільпо

Знижки діють в різних категоріях і поширюються на безліч товарів, зокрема молоко, м’ясні вироби, солодощі, ковбаси, морозиво тощо. Не обов’язково ходити в магазин за вигодою, адже акції зберігаються на онлайн-замовлення.

"Можна скористатися цими прекрасними пропозиціями для доставки продуктів додому. Також знижки діють при замовленні товарів із сайту через Нову пошту, і навіть якщо вибираєте самовивіз. Сільпо — це місце, де можна купувати вигідно", — йдеться на порталі мережі.

Станом на 27 березня українці можуть придбати такі продукти за зниженими цінами:

пиво світле — 34,99 грн замість 70,99 грн (-51%);

картопля фрі — 79,90 грн замість 149 грн (-46%);

молоко згущене — 54,99 грн замість 99 грн (-44%);

шоколад молочний пористий з кокосом — 59,99 грн замість 97,49 грн (-38%);

сир 45% — 60,99 грн замість 87,99 грн (-31%).

Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот

Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот

Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот 1 / 3

Знижені ціни в АТБ

Інша популярна мережа супермаркетів щотижня оновлює знижки для великої кількості продуктів. Завдяки акційним пропозиціям "Економія", "Суперціна на улюблені товари", "Ексклюзивна знижка з Карткою АТБ", "7 днів" і "Ексклюзивні кавові знижки від Jacobs" українці можуть економити чималі суми щодня.

Станом на 27 березня споживачам доступно морозиво за 18,50 грн замість 33,90 грн (-45%), варена ковбаса за 27,90 грн замість 50,90 грн (-45%), розчинна кава за 229,90 грн замість 413,40 грн (-44%) і молочний шоколад за 43,90 грн замість 77,50 грн (-43%). Більше вигідних знижок — у галереї нижче.

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот 1 / 4

Вигідні пропозиції у Варусі

До 31 березня українці можуть скористатися акцією "Перша ціна", в межах якої молочні продукти, крупи, цукор, борошно, чай, олію та інші споживчі товари продають за привабливою вартістю. Зекономити вдасться за таких продуктах харчування:

яйце куряче першої категорії — 5,67 грн/шт.;

сіль кухонна мелена першого сорту 1 кг — 12,90 грн;

крупа гречана 900 г — 28,70 грн;

цукор 1 кг — 32,90 грн;

паштет вищого ґатунку 1 кг — 68,90 грн;

пряники вагові 1 кг — 79,90 грн.

Також у Варусі регулярно доступні товари з великими знижками. Наприклад, 1 кг глазурованих цукерок можна придбати за 59,90 грн замість 249,90 грн (-76%).

Знижки на продукти у Варусі. Фото: скриншот

Знижки на продукти у Варусі. Фото: скриншот

Знижки на продукти у Варусі. Фото: скриншот

Знижки на продукти у Варусі. Фото: скриншот 1 / 4

Нагадаємо, українці можуть економити на яйцях, купуючи нефасований продукт. В супермаркетах регулярно переписують ціни на товар, але частіше він дорожчає, ніж навпаки. В АТБ вартість одного яйця майже досягла психологічної межі.

Також ми писали, яка вартість продуктового кошику в різних містах України та Європи. В Києві він коштує 1 350,37 грн, що є найвищим показником серед українських міст. Найдешевші продукти — в Івано-Франківську (1 148,85 грн) та Харкові (1 153,27 грн).