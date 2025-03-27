Супермаркеты объявили новые цены на продукты — что происходит в АТБ, Сильпо и Варусе

Товары в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Чтобы экономить на потребительских товарах, необходимо следить за скидками в супермаркетах. Цены на продукты увеличиваются из-за темпов инфляции, но популярные сети регулярно обновляют акционный ассортимент, обеспечивая покупателей выгодными предложениями.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где украинцам искать сниженные цены на востребованные продукты.

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Большие скидки в Сильпо

Скидки действуют в разных категориях и распространяются на множество товаров, в частности молоко, мясные изделия, сладости, колбасы, мороженое и тому подобное. Не обязательно ходить в магазин за выгодой, ведь акции сохраняются на онлайн-заказы.

"Можно воспользоваться этими прекрасными предложениями для доставки продуктов на дом. Также скидки действуют при заказе товаров с сайта через Новую почту, и даже если выбираете самовывоз. Сильпо — это место, где можно покупать выгодно", — говорится на портале сети.

По состоянию на 27 марта украинцы могут приобрести такие продукты по сниженным ценам:

пиво светлое — 34,99 грн вместо 70,99 грн (-51%);

картофель фри — 79,90 грн вместо 149 грн (-46%);

молоко сгущенное — 54,99 грн вместо 99 грн (-44%);

шоколад молочный пористый с кокосом — 59,99 грн вместо 97,49 грн (-38%);

сыр 45% — 60,99 грн вместо 87,99 грн (-31%).

Скидки на продукты в Сильпо. Фото: скриншот

Скидки на продукты в Сильпо. Фото: скриншот

Скидки на продукты в Сильпо. Фото: скриншот 1 / 3

Сниженные цены в АТБ

Другая популярная сеть супермаркетов каждую неделю обновляет скидки для большого количества продуктов. Благодаря акционным предложениям "Экономия", "Суперцена на любимые товары", "Эксклюзивная скидка с Картой АТБ", "7 дней" и "Эксклюзивные кофейные скидки от Jacobs" украинцы могут экономить немалые суммы ежедневно.

По состоянию на 27 марта потребителям доступно мороженое за 18,50 грн вместо 33,90 грн (-45%), вареная колбаса за 27,90 грн вместо 50,90 грн (-45%), растворимый кофе за 229,90 грн вместо 413,40 грн (-44%) и молочный шоколад за 43,90 грн вместо 77,50 грн (-43%). Больше выгодных скидок — в галерее ниже.

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот 1 / 4

Выгодные предложения в Варусе

До 31 марта украинцы могут воспользоваться акцией "Первая цена", в рамках которой молочные продукты, крупы, сахар, мука, чай, масло и другие потребительские товары продают по привлекательной стоимости. Сэкономить удастся на таких продуктах питания:

яйцо куриное первой категории — 5,67 грн/шт;

соль поваренная молотая первого сорта 1 кг — 12,90 грн;

крупа гречневая 900 г — 28,70 грн;

сахар 1 кг — 32,90 грн;

паштет высшего сорта 1 кг — 68,90 грн;

пряники весовые 1 кг — 79,90 грн.

Также в Варусе регулярно доступны товары с большими скидками. Например, 1 кг глазированных конфет можно приобрести за 59,90 грн вместо 249,90 грн (-76%).

Скидки на продукты в Варусе. Фото: скриншот

Скидки на продукты в Варусе. Фото: скриншот

Скидки на продукты в Варусе. Фото: скриншот

Скидки на продукты в Варусе. Фото: скриншот 1 / 4

Напомним, украинцы могут экономить на яйцах, покупая нефасованный продукт. В супермаркетах регулярно переписывают цены на товар, но чаще он дорожает, чем наоборот. В АТБ стоимость одного яйца почти достигла психологического предела.

Также мы писали, какая стоимость продуктовой корзины в разных городах Украины и Европы. В Киеве это 1 350,37 грн, что является самым высоким показателем среди украинских городов. Самые дешевые продукты — в Ивано-Франковске (1 148,85 грн) и Харькове (1 153,27 грн).