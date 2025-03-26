Вартість яєць стрімко пішла вгору — що сталося з цінами в АТБ (фото)

Яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Вартість багатьох затребуваних продуктів харчування планомірно зростає в Україні. Ціни на курячі яйця така тенденція не оминула. Ми регулярно моніторимо показники в супермаркетах, аби знаходити найбільш вигідні пропозиції. В мережі АТБ бюджетні яйця більше не продають.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що сталося з вартістю продукту в АТБ.

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Скільки коштують яйця в АТБ

За даними Мінфіну, упаковку яєць першої категорії можна придбати в Україні за 72 грн в середньому. Для економії коштів споживачам рекомендують звертати увагу на поштучний товар, оскільки не доведеться переплачувати за картонну коробку і бренд. Але з кожним днем сума заощадження зменшується.

Ще 25 березня в АТБ продавали нефасовані яйця першої категорії за 5,69 грн/шт. А вже наступного дня вартість піднялася до 5,79 грн/шт. За найдешевшу упаковку українці заплатять 67,50 грн, отже вдасться зберегти 9,6 грн. Цього не вистачить навіть на два додаткових яйця у відкритому лотку.

Вартість яєць в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Вартість яєць в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Вартість яєць в АТБ. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Натомість у Варусі ціни більш лояльні. Згідно з інформацією на офіційному сайті, товар першої категорії обійдеться у 5,50 грн/шт., другої категорії — у 4,89 грн/шт. Найдешевша упаковка С2 коштує 61,90 грн, значить економія сягає 13 грн на десятку.

Коли яйця можуть подорожчати

Українців попередили про наближення періоду дорогих яєць. За словами керівника Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, перед Великоднем попит на продукт різко зростає. Отже вартість піднімається буквально в усіх магазинах.

"Коли ми говоримо про динаміку цін на яйця, то традиційно показники серйозно йдуть вгору перед великим попитом. Це відбудеться, очевидно, у 20-х числах квітня. Тоді вартість зросте на 10-20%. Будемо купувати десяток на рівні 80-82 грн", — констатував експерт.

Хоча дорожче 90-100 грн за упаковку, як було в листопаді-грудні 2024 року, яйця не коштуватимуть. Бо Антимонопольний комітет слідкує за виробниками і готовий розпочали нове розслідування у випадку необ’єктивного підняття цін.

Нагадаємо, влітку вартість курячих яєць може змінитися. Але станом на березень 2025 року невідомо, в яку сторону — здешевлення чи дорожчання. Ціни традиційно падають у періоди слабкого попиту плюс у теплий сезон кури несуться активніше.

Також ми писали, що українці можуть придбати чимало продуктів харчування в АТБ з великими знижками. В асортименті вигідних товарів — солодощі, молоко, м'ясо, кава тощо. Ціни знизили на 30-45%.