Стоимость яиц стремительно пошла вверх — что произошло с ценами в АТБ (фото)

Яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Стоимость многих востребованных продуктов питания планомерно растет в Украине. Цены на куриные яйца такая тенденция не обошла стороной. Мы регулярно мониторим показатели в супермаркетах, чтобы находить наиболее выгодные предложения. В сети АТБ бюджетные яйца больше не продают.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что произошло со стоимостью продукта в АТБ.

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Сколько стоят яйца в АТБ

По данным Минфина, упаковку яиц первой категории можно приобрести в Украине за 72 грн в среднем. Для экономии денег потребителям рекомендуют обращать внимание на поштучный товар, поскольку не придется переплачивать за картонную коробку и бренд. Но с каждым днем сумма сбережения уменьшается.

Еще 25 марта в АТБ продавали нефасованные яйца первой категории по 5,69 грн/шт. Уже на следующий день стоимость поднялась до 5,79 грн/шт. За самую дешевую упаковку украинцы заплатят 67,50 грн, следовательно удастся сохранить 9,6 грн. Этого не хватит даже на два дополнительных яйца в открытом лотке.

Стоимость яиц в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Стоимость яиц в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Стоимость яиц в АТБ. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Зато в Варусе цены более лояльные. Согласно информации на официальном сайте, товар первой категории обойдется в 5,50 грн/шт., второй категории — в 4,89 грн/шт. Самая дешевая упаковка С2 стоит 61,90 грн, значит экономия достигает 13 грн на десятке.

Когда яйца могут подорожать

Украинцев предупредили о приближении периода дорогих яиц. По словам руководителя Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, перед Пасхой спрос на продукт резко возрастает. Следовательно стоимость поднимается буквально во всех магазинах.

"Когда мы говорим о динамике цен на яйца, то традиционно показатели серьезно идут вверх перед большим спросом. Это произойдет, очевидно, в 20-х числах апреля. Тогда стоимость вырастет на 10-20%. Будем покупать десяток на уровне 80-82 грн", — констатировал эксперт.

Хотя дороже 90-100 грн за упаковку, как было в ноябре-декабре 2024 года, яйца не будут стоить. Потому что Антимонопольный комитет следит за производителями и готов начать новое расследование в случае необъективного поднятия цен.

Напомним, летом стоимость куриных яиц может измениться. Но по состоянию на март 2025 года неизвестно, в какую сторону — удешевления или подорожания. Цены традиционно падают в периоды слабого спроса плюс в теплый сезон куры несутся активнее.

Также мы писали, что украинцы могут приобрести немало продуктов питания в АТБ с большими скидками. В ассортименте выгодных товаров — сладости, молоко, мясо, кофе и тому подобное. Цены снизили на 30-45%.