Ціни на яйця влітку 2025 – що буде в супермаркетах і до чого готуватися українцям

Курячі яйця. Фото: Pexels

Вартість яєць в Україні постійно коливається, що призводить до сплесків дорожчання або здешевлення продукту в магазинах. Ближче до літа ціни можуть стабілізуватися, але показники залежать від багатьох факторів. Постає питання, чого очікувати українцям у 2025 році та що впливає на формування вартості яєць.

Про це в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE розповів керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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Що буде з цінами на яйця влітку 2025

На вартість курячих яєць в Україні впливають об’єктивні чинники, один із головних — врожай зернових, а саме кукурудзи. Бо виробники закладають у ціну витрати на комбікорм, основу якого складає кукурудза.

У 2024 році врожайність була низькою, що вдарило по фермерам. Необхідно дочекатися збору зерна у 2025 році, аби мати приблизне уявлення про потенційну вартість яєць.

"Десь 70% вартості продукту — комбікорм. Якщо літо буде спекотне і кукурудза знову почне горіти, то виникнуть об'єктивні умови для росту цін на яйця. Плюс витрати птахофабрик на електроенергію. В Україні приблизно 92-93% ринку покривається великими виробництвами. І тільки 7-8% — це яйця від малих домогосподарств", — уточнив експерт.

Традиційно з приходом весни і тепла кури починають більше нестися, тож обсяг пропозиції задовольнятиме попит. Коли на полицях супермаркетів з’являться яйця від малих фермерів, вони трохи збалансують ринок і зменшать ціни.

Але не варто забувати про третій фактор — динаміка експорту в Європу. Чим краще йдуть продажі за кордон, тим дешевший продукт на внутрішньому ринку.

Станом на березень немає причин хвилюватися за ціни влітку, бо Антимонопольний комітет слідкує за постачальниками. Підприємці не ризикнуть піднімати вартість до рівня листопада-грудня 2024 року, коли десяток яєць продавали за 90-100 грн.

Чи подорожчають яйця у квітні

Олег Пендзин також розповів, що напередодні Великодня товар у магазинах подорожчає на 10-20% внаслідок різкого стрибка попиту.

"Коли ми говоримо про динаміку цін на яйця, то традиційно показники йдуть вгору перед великим попитом. Це відбудеться, очевидно, у 20-х числах квітня, коли настане Великдень. Тоді вартість яйця зросте щонайменше на 10-15%", — констатував експерт.

За його твердженнями, десяток коштуватиме 80-82 грн чи навіть більше. Але згодом висхідний тренд завершиться і показники повернуться на колишній рівень. Адже виробники не матимуть об’єктивних причин для фіксації високих цін.

Нагадаємо, в деяких українських супермаркетах українці можуть придбати яйця дешевше. Поки в АТБ поштучний товар дорожчає майже щодня, у Варусі встановили ціну 4,59 грн/шт. на нефасований продукт.

Також ми писали, що президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Це передбачає дорожчання у 2025 році пачки сигарет орієнтовно на 40 грн.