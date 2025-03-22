Цены на яйца летом 2025 – что будет в супермаркетах и к чему готовиться украинцам

Куриные яйца. Фото: Pexels

Стоимость яиц в Украине постоянно колеблется, что приводит к всплескам удорожания или удешевления продукта в магазинах. Ближе к лету цены могут стабилизироваться, но показатели зависят от многих факторов. Возникает вопрос, чего ожидать украинцам в 2025 году и что влияет на формирование стоимости яиц.

Об этом в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE рассказал руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Что будет с ценами на яйца летом 2025

На стоимость куриных яиц в Украине влияют объективные факторы, один из главных — урожай зерновых, а именно кукурузы. Ведь производители закладывают в цену расходы на комбикорм, основу которого составляет кукуруза.

В 2024 году урожайность была низкой, что ударило по фермерам. Необходимо дождаться сбора зерна в 2025 году, дабы иметь приблизительное представление о потенциальной стоимости яиц.

"Где-то 70% стоимости продукта — комбикорм. Если лето будет жаркое и кукуруза снова начнет гореть, то возникнут объективные условия для роста цен на яйца. Плюс расходы птицефабрик на электроэнергию. В Украине примерно 92-93% рынка покрывается крупными производствами. И только 7-8% — это яйца от малых домохозяйств", — уточнил эксперт.

Традиционно с приходом весны и тепла куры начинают больше нестись, поэтому объем предложения будет удовлетворять спрос. Когда на полках супермаркетов появятся яйца от малых фермеров, они немного сбалансируют рынок и уменьшат цены.

Но не стоит забывать о третьем факторе — динамика экспорта в Европу. Чем лучше идут продажи за границу, тем дешевле продукт на внутреннем рынке.

По состоянию на март нет причин волноваться за цены летом, поскольку Антимонопольный комитет следит за поставщиками. Предприниматели не рискнут поднимать стоимость до уровня ноября-декабря 2024 года, когда десяток яиц продавали по 90-100 грн.

Подорожают ли яйца в апреле

Олег Пендзин также рассказал, что накануне Пасхи товар в магазинах подорожает на 10-20% вследствие резкого скачка спроса.

"Когда мы говорим о динамике цен на яйца, то традиционно показатели идут вверх перед большим спросом. Это произойдет, очевидно, в 20-х числах апреля, когда наступит Пасха. Тогда стоимость яйца вырастет минимум на 10-15%", — констатировал эксперт.

По его утверждениям, десяток будет стоить 80-82 грн или даже больше. Но впоследствии восходящий тренд завершится и показатели вернутся на прежний уровень. Ведь производители не будут иметь объективных причин для фиксации высоких цен.

Напомним, в некоторых украинских супермаркетах украинцы могут приобрести яйца дешевле. Пока в АТБ поштучный товар дорожает почти ежедневно, в Варусе установили цену 4,59 грн/шт. на нефасованный продукт.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении акцизного налога на табачные изделия. Это предусматривает подорожание в 2025 году пачки сигарет ориентировочно на 40 грн.