Яйця в Ашані, АТБ і Варусі — де треба віддати найменше грошей (фото)

Яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Українці в очікуванні дешевих курячих яєць, але станом на березень супермаркети не поспішають переписувати цінники в бік зниження. Бюджетний продукт переважно залишився в минулому, а незабаром очікується чергове подорожчання через наближення Великодня. Тому варто дізнатися, де продають яйця дешевше.

Сайт Новини.LIVE розповідає, в якому супермаркеті продають бюджетні курячі яйця.

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Згідно з даними Мінфіну, упаковка курячих яєць в середньому коштує 65-70 грн по Україні. Вигідніше купувати продукт поштучно, бо тоді вдасться зекономити, не переплачуючи за коробку і торгову марку.

Наприклад, ми перевірили ціни у Варусі та з’ясували, що станом на 20 березня споживачам доступні яйця другої категорії за 4,59 грн/шт. За десяток доведеться заплатити 45,90 грн, тож економія на упаковці становитиме 14 грн (найдешевша позиція С2 коштує 59,90 грн).

Дешеві яйця у Варусі. Фото: Новини.LIVE

Дешеві яйця у Варусі. Фото: Новини.LIVE 1 / 2

Проте можна зупинити вибір на більш дорогому варіанті: яйця С0 (вища категорія з вагою від 63 до 72,9 г) продають за 6,29 грн/шт. І навіть так вийде заощадити кошти, бо упаковка яєць С0 коштує 71,80 грн.

Дорогі яйця у Варусі. Фото: Новини.LIVE

Дорогі яйця у Варусі. Фото: Новини.LIVE 1 / 2

Де продають яйця дорожче

Ми відвідали ще кілька популярних супермаркетів, аби порівняти цінові пропозиції. В Ашані нефасований продукт першої категорії обійдеться відвідувачам у 5,20 грн/шт. Такі яйця найчастіше використовують для приготування різноманітних страв, бо їх розмір — від 53 до 62,9 г — ідеально підходить для кулінарії.

Вартість яєць в Ашані. Фото: Новини.LIVE

Вартість яєць в Ашані. Фото: Новини.LIVE 1 / 2

В супермаркеті АТБ товар знову подорожчав. За два дні вартість виросла на 20 копійок — до 5,69 грн/шт. Ще в січні українці могли купити яйця першої категорії за 2,80 грн/шт., отже цінова різниця досягла 50,79%. Найдешевшу упаковку продають за 67,50 грн, значить економія на нефасованому продукті становить 10,60 грн.

Ціни на яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Ціни на яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE 1 / 2

Нагадаємо, українцям пропонують широкий асортимент товарів зі знижками до 45% в супермаркетах АТБ. Споживачі можуть придбати майже вдвічі дешевше ковбасні вироби, морозиво, солодощі та багато іншого.

Також ми писали, в яких випадках українці можуть вимагати компенсацію від магазину. Якщо відвідувач залишив особисті речі в камері схову, але їх викрали, то супермаркет зобов’язаний відшкодувати вартість майна.