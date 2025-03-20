Яйца в Ашане, АТБ и Варусе — где нужно отдать меньше денег (фото)

Яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Украинцы в ожидании дешевих куриных яиц, но по состоянию на март супермаркеты не спешат переписывать ценники в сторону снижения. Бюджетный продукт практически остался в прошлом, а вскоре ожидается очередное подорожание из-за приближения Пасхи. Поэтому стоит узнать, где продают яйца дешевле.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, в каком супермаркете продают бюджетные куриные яйца.

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Согласно данным Минфина, упаковка куриных яиц в среднем стоит 65-70 грн по Украине. Выгоднее покупать продукт поштучно, ведь тогда удастся сэкономить, не переплачивая за коробку и торговую марку.

Например, мы проверили цены в Варусе и выяснили, что по состоянию на 20 марта потребителям доступны яйца второй категории по 4,59 грн/шт. За десяток придется заплатить 45,90 грн, поэтому экономия на упаковке составит 14 грн (самая дешевая позиция С2 стоит 59,90 грн).

Дешевые яйца в Варусе. Фото: Новини.LIVE

Дешевые яйца в Варусе. Фото: Новини.LIVE 1 / 2

Однако можно остановить выбор на более дорогом варианте: яйца С0 (высшая категория с весом от 63 до 72,9 г) продают за 6,29 грн/шт. И даже так получится сэкономить деньги, поскольку упаковка яиц С0 стоит 71,80 грн.

Дорогие яйца в Варусе. Фото: Новини.LIVE

Дорогие яйца в Варусе. Фото: Новини.LIVE 1 / 2

Где продают яйца дороже

Мы посетили еще несколько популярных супермаркетов, чтобы сравнить ценовые предложения. В Ашане нефасованный продукт первой категории обойдется посетителям в 5,20 грн/шт. Такие яйца чаще всего используют для приготовления различных блюд, ведь их размер — от 53 до 62,9 г — идеально подходит для кулинарии.

Стоимость яиц в Ашане. Фото: Новини.LIVE

Стоимость яиц в Ашане. Фото: Новини.LIVE 1 / 2

В супермаркете АТБ товар снова подорожал. За два дня стоимость выросла на 20 копеек — до 5,69 грн/шт. Еще в январе украинцы могли купить яйца первой категории за 2,80 грн/шт., так что ценовая разница достигла 50,79%. Самую дешевую упаковку продают за 67,50 грн, значит экономия на нефасованном продукте составляет 10,60 грн.

Цены на яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Цены на яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE 1 / 2

Напомним, украинцам предлагают широкий ассортимент товаров со скидками до 45% в супермаркетах АТБ. Потребители могут купить почти вдвое дешевле колбасные изделия, мороженое, сладости и многое другое.

Также мы писали, в каких случаях украинцы могут требовать компенсацию от магазина. Если посетитель оставил личные вещи в камере хранения, но их украли, то супермаркет обязан возместить стоимость имущества.