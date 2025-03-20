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Продукти подешевшали на 45% — що відбувається з цінами в АТБ

20 березня 2025 15:27
Єлизавета Супівська - редактор
Ціни в АТБ знизили на 45% — які продукти віддають з великими знижками
Продукти в АТБ. Фото: Новини.LIVE
Єлизавета Супівська - редактор

Часто в українських супермаркетах віддають продукти з великими знижками. Це допомагає споживачам економити, а закладам — збільшувати кількість відвідувачів. Ми дізналися, які акційні пропозиції діють в АТБ і на чому покупцям вдасться зберегти гроші.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що в АТБ віддають зі знижками до 45%.

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Заощадливі українці спершу перевіряють наявність знижок у супермаркетах, а потім вирішують, де зайнятися продуктовим шопінгом. Мережа АТБ регулярно оновлює акційний асортимент і поповнює ним вигідні пропозиції, зокрема "Економія", "7 днів", "Ексклюзивні кавові знижки від Jacobs!" тощо.

Станом на 20 березня українці можуть придбати такі товари за зниженими цінами:

  • ковбаса варена — 60,50 грн замість 110,30 грн (-45%);
  • морозиво — 13,40 грн замість 24,40 грн (-45%);
  • пивo — 36,90 грн замість 64,90 грн (-43%);
  • шоколад молочний з альпійським молоком — 42,50 грн замість 73,90 грн (-42%);
  • снеки курячі — 55,90 грн замість 94,20 грн (-40%);
  • чипси картопляні зі смаком сиру — 90,90 грн замість 153 грн (-40%);
  • кава розчинна з густою пінкою — 324,50 грн замість 542,30 грн (-40%);
  • чай чорний з ароматом бергамоту — 23,90 грн замість 39,90 грн (-40%);
  • майонез — 26 грн замість 42,80 грн (-39%).
  • Продукти подешевшали на 45% — що відбувається з цінами в АТБ - фото 1
    Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот
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    Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот
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    Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот
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    Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот
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    Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот
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В умовах нестабільної економічної ситуації важливо ефективно розпоряджатися особистим бюджетом. Завдяки знижкам можна зменшити витрати на харчування або купити більше товарів за однакову суму. В АТБ регулярно дають можливість споживачам раціонально використовувати гроші, тож не варто відмовлятися від акційних пропозицій.

Нагадаємо, ціни на курячі яйця можуть вирости ближче до Великодня, тобто у квітні. Великі свята — це традиційно період збільшення попиту на продукти, отже вартість не вдасться стримати на поточному рівні. Дорожчання відбудеться в діапазоні 10-20%.

Також ми писали, що весною починається сезон шашликів, тож українцям не завадить дізнатися, яке м'ясо найкраще підходить для приготування. Супермаркети пропонують свинину, індичку та яловичину на різний гаманець.

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