Цены в АТБ снизили на 45% — какие продукты отдают с большими скидками

Продукты в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Часто в украинских супермаркетах отдают продукты с большими скидками. Это помогает потребителям экономить, а заведениям — увеличивать количество посетителей. Мы узнали, какие акционные предложения действуют в АТБ и на чем покупателям удастся сохранить деньги.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что в АТБ отдают со скидками до 45%.

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Горячие скидки в АТБ

Бережливые украинцы сперва проверяют наличие скидок в супермаркетах, а потом решают, где заняться продуктовым шопингом. Сеть АТБ регулярно обновляет акционный ассортимент и пополняет им выгодные предложения, в частности "Экономия", "7 дней", "Эксклюзивные кофейные скидки от Jacobs!" и другие.

По состоянию на 20 марта украинцы могут приобрести такие товары по сниженным ценам:

колбаса вареная — 60,50 грн вместо 110,30 грн (-45%);

мороженое — 13,40 грн вместо 24,40 грн (-45%);

пиво — 36,90 грн вместо 64,90 грн (-43%);

шоколад молочный с альпийским молоком — 42,50 грн вместо 73,90 грн (-42%);

снеки куриные — 55,90 грн вместо 94,20 грн (-40%);

чипсы картофельные со вкусом сыра — 90,90 грн вместо 153 грн (-40%);

кофе растворимый с густой пенкой — 324,50 грн вместо 542,30 грн (-40%);

чай черный с ароматом бергамота — 23,90 грн вместо 39,90 грн (-40%);

майонез — 26 грн вместо 42,80 грн (-39%).

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот 1 / 5

В условиях нестабильной экономической ситуации важно эффективно распоряжаться личным бюджетом. Благодаря скидкам можно уменьшить расходы на питание или купить больше товаров за одинаковую сумму. В АТБ регулярно дают возможность потребителям рационально использовать деньги, поэтому не стоит отказываться от акционных предложений.

Напомним, цены на куриные яйца могут вырасти ближе к Пасхе, то есть в апреле. Большие праздники — это традиционно период увеличения спроса на продукты, следовательно стоимость не удастся сдержать на текущем уровне. Подорожание произойдет в диапазоне 10-20%.

Также мы писали, что весной начинается сезон шашлыков, поэтому украинцам не помешает узнать, какое мясо лучше всего подходит для приготовления. Супермаркеты предлагают свинину, индейку и говядину на разный кошелек.