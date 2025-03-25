Ціни в АТБ впали майже вдвічі — які продукти коштують на 45% дешевше

Супермаркет АТБ. Фото: Google Maps

Завдяки знижкам у супермаркетах можна зменшити вартість продуктового кошика майже вдвічі. Деякі продукти в АТБ подешевшали на 50%, тож споживачі отримали можливість заощадити значну суму коштів. Але акційні пропозиції тимчасові, тож варто поспішати, аби встигнути застати знижки в магазині.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які продукти віддають в АТБ майже наполовину дешевше.

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Великі знижки в АТБ

На офіційному сайті мережі супермаркетів регулярно публікують інформацію про актуальні вигідні ціни, а також вказують зворотній відлік, який сигналізує про завершення акції. Зокрема в межах пропозиції "Економія" споживачі можуть придбати затребувані товари зі знижкою до 45%, але тільки 25 березня. Приваблива вартість поширюється на такі продукти в АТБ:

ковбаса варена 0,5 кг — 60,50 грн замість 110,30 грн (-45%);

морозиво — 13,40 грн замість 24,40 грн (-45%);

шоколад молочний з альпійським молоком — 42,50 грн замість 73,90 грн (-42%);

чипси картопляні зі смаком сметани та цибулі — 90,90 грн замість 153 грн (-40%);

кава розчинна з густою пінкою — 324,50 грн замість 542,30 грн (-40%);

чай з добавками полуниці та квітів — 23,90 грн замість 39,90 грн (-40%);

майонез — 26 грн замість 42,80 грн (-39%);

кетчуп — 16,90 грн замість 26,70 грн (-36%).

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот 1 / 5

Також щотижня в АТБ оновлюється асортимент товарів зі знижками в межах "Акційних пропозицій". Відвідувачі супермаркетів мають сім днів, аби придбати вафельні кульки з кокосово-кремовою начинкою за 57,50 грн замість 92,90 грн (-38%). А гречана каша зі свининою коштує 42,40 грн замість 61,20 грн (-30%).

Клієнти мережі можуть скористатися акцією "Ексклюзивні кавові знижки від Jacobs!", аби заплатити за продукт на 20-25% дешевше. Але пропозиція завершиться 25 березня, після чого асортимент зміниться.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, через темпи інфляції в Україні значно подорожчав продуктовий кошик. Найбільш помітно виросли ціни на фрукти, овочі та молочну продукцію. Середній показник підвищення склав 20-30%, проте існують винятки серед позицій у супермаркетах.

Також ми писали, що президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Це призведе до дорожчання пачки сигарет на 40 грн у середньому. А також допоможе збільшити надходження в державний бюджет.