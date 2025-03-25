Цены в АТБ упали почти вдвое — какие продукты стоят на 45% дешевле

Супермаркет АТБ. Фото: Google Maps

Благодаря скидкам в супермаркетах можно уменьшить стоимость продуктовой корзины почти вдвое. Некоторые продукты в АТБ подешевели на 50%, поэтому потребители получили возможность сэкономить значительную сумму денег. Но акционные предложения временные, поэтому стоит спешить, дабы успеть застать скидки в магазине.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие продукты отдают в АТБ почти наполовину дешевле.

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Большие скидки в АТБ

На официальном сайте сети супермаркетов регулярно публикуют информацию об актуальных выгодных ценах, а также указывают обратный отсчет, который сигнализирует о завершении акции. В частности в рамках предложения "Экономия" потребители могут приобрести востребованные товары со скидкой до 45%, но только 25 марта. Привлекательная стоимость распространяется на такие продукты в АТБ:

колбаса вареная 0,5 кг — 60,50 грн вместо 110,30 грн (-45%);

мороженое — 13,40 грн вместо 24,40 грн (-45%);

шоколад молочный с альпийским молоком — 42,50 грн вместо 73,90 грн (-42%);

чипсы картофельные со вкусом сметаны и лука — 90,90 грн вместо 153 грн (-40%);

кофе растворимый с густой пенкой — 324,50 грн вместо 542,30 грн (-40%);

чай с добавками клубники и цветов — 23,90 грн вместо 39,90 грн (-40%);

майонез — 26 грн вместо 42,80 грн (-39%);

кетчуп — 16,90 грн вместо 26,70 грн (-36%).

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот 1 / 5

Также еженедельно в АТБ обновляется ассортимент товаров со скидками в рамках "Акционных предложений". Посетители супермаркетов имеют семь дней, чтобы приобрести вафельные шарики с кокосово-кремовой начинкой за 57,50 грн вместо 92,90 грн (-38%). А гречневая каша со свининой стоит 42,40 грн вместо 61,20 грн (-30%).

Клиенты сети могут воспользоваться акцией "Эксклюзивные кофейные скидки от Jacobs!", дабы заплатить за продукт на 20-25% дешевле. Но предложение завершится 25 марта, после чего ассортимент изменится.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, из-за темпов инфляции в Украине значительно подорожала продуктовая корзина. Наиболее заметно выросли цены на фрукты, овощи и молочную продукцию. Средний показатель повышения составил 20-30%, однако существуют исключения среди позиций в супермаркетах.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении акцизного налога на табачные изделия. Это приведет к удорожанию пачки сигарет на 40 грн в среднем. А также поможет увеличить поступления в государственный бюджет.